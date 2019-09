L'acte institucional de la Diada a Girona insta a "reprendre mobilitzacions"

ACN | Girona

L'acte institucional de la Diada a Girona que Generalitat, Diputació i Ajuntament organitzen conjuntament ha posat l'accent en "reprendre les mobilitzacions" de forma pacífica com a resposta a la sentència del procés. "Sigui quina sigui, serà injusta perquè serà política; les diferències als conflictes només s'haurien de resoldre per la via política, mai per la judicial", ha subratllat el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, durant l'acte celebrat a l'auditori Josep Irla. Per la seva banda, el delegat del Govern a Girona, Pere Vila, ha fet una crida a la "unitat" sense renunciar a les aspiracions sobiranistes i l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, ha afirmat que aquesta Diada ha de ser la de "reprendre la iniciativa".