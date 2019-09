Plana manté que els busos turístics no tornaran a parar al carrer Berenguer Carnicer

La regidora de Turisme de Girona, Glòria Plana, va insistir aquest dilluns que els autobusos turístics no tornan a aturar-se al carrer Berenguer Carnicer (a la zona de La Copa), un dels antics punts d'aturada fins l'1 de març, quan el govern va obligar els busos a deixar els viatgers a l'estació del parc Central o al pavelló de Fontajau. Plana es va mostrar contundent, responent així a les preguntes de Ciutadans i del PSC per la petició d'un grup de comerciants de tornar a apropar els busos a La Copa amb una recollida de 280 firmes en assegurar que el canvi ha afectat «greument» els seus negocis.

Aquesta ubicació està descartada i només hi hauria marxa enrere si l'alcaldessa ho considerés, segons va dir Plana. No obstant, a finals de mes hi haurà una reunió amb tots els actors implicats per fer un balanç dels sis mesos de la posada en marxa d'aquesta « prova pilot» sorgida del Pla estratègic de Turisme. Aquest va ser el compromís de la representant municipal quan es van iniciar els canvis en les parades d'autobús.



Parades més properes

És aquí on es podrien posar sobre la taula les diferents demandes de crear un mapa amb diversos punts d'aturada més propers al Barri Vell que els dos actuals, per deixar baixar de l'autobús o per recollir els visitants. Quedaria per saber quins llocs.

Plana considera que la mesura ha estat positiva perquè ha servit perquè els visitants deixin d'entrar tots pel pont de Sant Fèlix o el de la Princesa i ho facin per molts altres indrets com el pont de Pedra, la plaça Catalunya o el pont de les Peixeteries Velles, a més de passar per carrers com Santa Eugènia o l'Eixample. Afirma, a més, que els veïns del Barri Vell han vistes reduïdes les molèsties.