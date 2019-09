Els carrers de Girona van ser l'escenari de 58 produccions audiovisuals

La Girona Film Office va gestionar al llarg de l'any 2018 un total de 58 produccions audiovisuals a la ciutat. Es tracta d'una xifra molt similar a la de l'any anterior, quan en van ser 55. La inversió al municipi de totes les produccions audiovisuals es va estimar en 353.879 euros (despeses directes i indirectes). És una xifra bastant superior a la de l'any passat quan va situar-se en 128.088,85 euros, tot i la poca diferència en el total de produccions (només tres més). Aquesta xifra es calcula en base a la quantitat de gent que participa en cada producció i els dies que s'està a la ciutat. La fórmula és la mateixa que fan servir les Film Office de Catalunya.

Pel que fa al 2016, va destacar la gravació de tres llargmetratges de ficció: No sé decir adiós, de Lolita Producciones Cinematogràficas; Estiu de 1993, d'Inicia Films; i la producció filipina Barcelona: A Love Untold produïda per ABSCBN Film Productions, a més del rodatge de la sèrie coreana The legend of the blue sea. La inversió en el municipi de totes les produccions audiovisuals s'ha estimat en 118.881,90 euros.



La diferència amb el 2015

Tot plegat, però, queda lluny de la quantitat assolida l'any 2015, quan es va xifrar aquesta inversió en quasi 3,8 milions per 55 produccions audiovisuals. Això es va deure al rodatge del llargmetratge 8 apellidos catalanes produïda per Lazona, i sobretot a la gravació de part de la sisena temporada de la sèrie de televisió del canal HBO Joc de trons. Fins aquell any, el nombre de produccions mai havia arribat a la cinquantena. Des d'aleshores, sempre s'ha superat aquest número.

L'any 2018, va destacar la producció coreana Recuerdos de la Alhambra i el rodatge de la pel·lícula Shake it, baby, de Ventura Pons. Pel que fa a la sèrie asiàtica, va ser la segona incursió de productors d'aquest país a la capital gironina després que l'any 2016 s'hi rodessin diferents parts de capítols de la popular sèrie, en aquell país, Legend of the blue sea (Llegenda del mar blau), que va suposar l'aterratge a Girona de més de 130 persones. Des d'aquell any, l'oficina de turisme ha detectat un augment de visitants de Corea del Sud a la ciutat.

Pel que fa als rodatges de l'any 2018, respecte a l'any anterior van pujar les produccions que es feien com a exercicis acadèmics i els documentals i reportatges i, per contra, van baixar els espots publicitaris.

Un terç dels projectes van ser documentals o reportatges (19 casos). En segon terme, segons la tipologia, van ser exercicis acadèmics, que van suposar una cinquena part del total (12). A continuació, programes de televisió (6), espots publicitaris (5), fotografia no comercial (4) i produccions institucionals o corporatives (3). També videoclips (2), curtmetratges (1), fotografia comercial (1), llarmetratges de ficció (1), llarmetratges documentals (1), sèries de TV (1) i altres tipus (2).

La gran majoria de les 58 produccions de l'any passat van ser de procedència catalana (36) però també n'hi va haver deu de la resta de l'Estat i d'Europa (8). En quatre casos la producció era de fora d'Europa, com és el cas de la producció coreana Recuerdos de la Alhambra.