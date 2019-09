La plaça del Vi demana la «llibertat dels presos» i el «retorn dels exiliats»

La plaça del Vi de Girona va demanar ahir alt i clar la «llibertat dels presos polítics» i el «retorn dels exiliats». Com cada any, l'Ateneu d'Acció Cultural de Girona (ADAC) i el Casal Independent El Forn van organitzar un acte reivindicatiu per la Diada a la ciutat.

Segons fonts de l'Ajuntament, unes 400 persones van desafiar la pluja que va caure ahir al matí a Girona i es van donar cita davant del consistori. L'acte va començar a les dotze del migdia i va servir per fer temps abans de pujar a l'autobús i anar cap a la manifestació de Barcelona. I és que molts dels assistents ja anaven equipats amb la samarreta oficial de la concentració d'enguany i portaven l'estelada a la mà.

La concentració de la plaça del Vi va arrencar amb breus parlaments de diferents membres d'El Forn i l'ADAC. Tots ells van denunciar la situació actual que viu Catalunya amb «polítics presos i el Govern a l'exili». En un moment de l'acte, un dels organitzadors va col·locar una petita estelada a sobre de la senyera que penjava del balcó de l'edifici de l'ajuntament de Girona.

L'acte va cloure amb l'actuació de la coral de l'ADAC, que es va haver de refugiar a sota les voltes a causa de la pluja. L'últim tema que van interpretar va ser l'himne d' Els segadors, que va ser cantat per tots els assistents. L'acte va cloure vint minuts després d'iniciar-se, ja que cada vegada la pluja era més intensa.



Esmorzar al Cul de la Lleona

Abans de la concentració de la plaça del Vi, es va dur a terme a la ciutat de Girona un esmorzar popular on van participar prop de cinquanta persones. L'acte va estar organitzat per la CUP, la Forja i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) al Cul de la Lleona.

Es tracta del tradicional acte central que fa la formació independentista a la ciutat amb motiu de la Diada de Catalunya. En aquesta ocasió, però, la pluja va minvar la participació en la trobada. Durant l'esmorzar es va llegir un manifest. En aquest, una de les militants de la CUP i regidora de Guanyem Girona, Laia Pèlach, va fer una crida a la «desobediència» per arribar a la independència de Catalunya i, d'aquesta manera, acabar amb la «repressió» de l'estat espanyol i també d'una «Generalitat titella».