Autobusos turístics esquiven la prohibició d'aturar-se a la Copa

Alguns conductors d'autobusos turístics esquiven la prohibició d'aparcar a la zona de la Copa i descarregar els viatgers, tot i que hi ha senyals de trànsit que ho deixen clar. La prohibició es va posar en marxa l'1 de març, però des d'aleshores, es poden veure, alguns cops, que segueixen parant-hi busos plens de viatgers que baixen al carrer Berenguer Carnicer i inicien la seva visita turística. L'Ajuntament va prohibir a tots els autobusos turítics aturar-se a la zona de la Copa i va donar-los dues opcions: a l'estació del parc Central a l'aparcament del pavelló de Fontajau. Només posava dues excepcions: els autocars escolars i els qui viatgen amb persones amb problemes de mobilitat i tenen el distintiu corresponent.

En ocasions, però, els autobusos parats a sota les vies no són d'aquesta tipologia. El passeig Canalejas ha passat a ser un aparcament per als veïns del Barri Vell i el carrer Berenguer Carnicer ha quedat convertit en un punt amb places reservades a vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, per al CAP de Santa Clara, per a la càrrega i descàrrega de vehicles comercials i hi ha tres places per les parades d'autobusos escolars i de mobilitat reduïda, amb distintiu.

Un dels darrers casos en què es va poder veure un autobús amb visitants aturat en una plaça sense permís es va produir aquest dilluns a les quatre de la tarda. Poca estona després, al ple municipal de l'Ajuntament, la regidora de Turisme, Glòria Plana, deia amb contudència que els autobusos turístics no tornarien a aturar-se al carrer Berenguer Carnicer (a la zona de la Copa) i que només hi hauria marxa enrere si l'alcaldessa ho considerava.

Durant uns mesos a la zona de la Copa hi havia dos informadors municipals que explicaven als conductors els canvis i els indicava on havien d'aparcar. Preguntat ahir per la presència d'aquests autobusos sense permís a la Copa, des del consistori es va deixar clar que la prohibició es manté i es va explicar que la Policia Municipal patrulla per la la zona i que, en cas que s'enxampi un conductor fent una acció indeguda, serà sancionat.

Quan a principis d'any, l'Ajuntament va informar dels canvis en les parades d'autobusos turístics per evitar que tots els turistes entressin al Barri Vell pel mateix lloc (com un embut), es va generar una intensa polèmica que encara dura, tot i que l'equip de govern va indicar que al cap de sis mesos (a finals de setembre) faria un balanç de la mesura i, si calia, aplicaria noves accions. Una podria ser facilitar punts propers al nucli antic on descarregar i carregar els viatgers.