Veïns de St. Narcís reclamen càmeres de vigilància en els «punts més calents»

Veïns de Sant Narcís van demanar ahir a l'Ajuntament de Girona la col·locació de càmeres de vigilància en els «punts més calents» del barri. L'Associació de Veïns va organitzar al teatre del Centre Cívic un debat sobre seguretat al qual van assistir representats del consistori i de la Polica Local.

Els veïns van denunciar diferents «punts calents» del barri on es reuneixen grups de joves que creen aldarulls i consumeixen drogues i alcohol. Alguns d'aquests indrets són els jardins d'Ignasi Bosch, el camp del Bèlit, el voltant de la plaça Assumpció, el carrer Santander, el carrer Oviedo o el Parc Central. Els veïns van afirmar que se senten «insegurs» quan passegen per aquestes zones, sobretot a la nit. «Quan la meva filla de 20 anys surt de festa, em desperto per acompanyar-la a aparcar el cotxe», va explicar una de les assistents.

Segons va explicar l'intendent de la Policia Local, Joan Jou, la tasca de la policia consisteix en identificar aquests joves i aixecar actes, per aconseguir, a base de posar multes, que no es concentrin en aquests punts. Gràcies a aquest treball i a la col·laboració dels veïns, la policia ha triplicat la detecció d'infraccions de seguretat ciutadana en aquest barri, segons va assegurar Jou.

D'altra banda, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va explicar que treballen amb altres ajuntaments per «exigir a l'Estat que es modifiqui la normativa perquè es pugui trobar una solució a les multireincidències». «La Policia es frusta molt quan una persona entra 10 vegades a la comissaria detinguda i surt sense estar ni un sol dia a la garjola», va afirmar.

Els veïns també van reclamar certes mesures. Una d'elles és la col·locació de càmeres de videovigilància en els punts més conflictius. Segons va explicar Jou, la policia treballa en aquesta línia. «Hem redactat un projecte per col·locar càmeres de videovigilància i lectors de matricula, però aquest és un procés llarg i car i els tràmits per tirar-lo endavant són dificultosos», va explicar.

Els veïns també van demanar més control en la venda de begudes alcohòliques a menors i passades les dotze de la nit. Segons va assegurar un dels assistents, grups de joves compren aquest tipus de begudes i van als parcs a consumir-les. La policia va explicar que són «conscients d'aquest problema» i que fan controls a aquest tipus d'establiments.