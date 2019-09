Protesta per la lentitud en arreglar l'ascensor que uneix Vista Alegre i les Pedreres

L'ascensor que uneix els barris de Carme - Vista Alegre i les Pedreres de Girona segueix espatllat després de tres setmanes i ahir un grup de mares, pares i alumnes de l'escola Annexa - Joan Puigbert van concentrar-se a la part baixa de l'aparell per protestar perquè encara ho s'ha arreglat.

L'ascensor va deixar de funcionar el 22 d'agost després que algú fes malbé el vidre exterior, probablement a cops de pedra, i des d'aleshores no s'ha tornat a posar en marxa. Tot plegat després que durant els mesos de juny i juliol no funcionés per un altre acte vandàlic.

En l'acció de protesta d'ahir s'hi van unir els regidors d'ERC Anabel Moya i Àdam Bertran. El grup municipal d'Esquerra va recordar que han preguntat «reiteradament» a l'Ajuntament pel parc de Vista Alegre i pel fet que després de dues setmanes de funcionament, l'aparell ara porti tres setmanes aturat de nou per un trencament dels vidres. Àdam Bertran va recordar que els nens i nenes que van a l'escola es troben cada dia «brutícia, vidres, excrements, persones dormint a l'entorn, xeringues i orina, entre d'altres» per pujar de Vista Alegre a les Pedreres, «sense ascensor, és clar». Bertran es pregunta com poden pujar d'una manera segura «les persones amb mobilitat reduïda o amb cotxets».

El punt on es va instal·lar l'ascensor era de difícil accés sobretot per la gent gran i per les persones amb mobilitat reduïda. Només es podia superar per unes llargues escales o serpentejant per una muntanya on també hi ha grups d'esglaons per superar el desnivell.

El pressupost de l'aparell va ser d'uns 113.000 euros i estava inclòs als pressupostos participats de les associacions de veïns de Carme- Vista Alegre i Pedreres-Fora Muralla dels any 2014 i 2015. Es va inaugurar el 25 d'octubre del 2016.