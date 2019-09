La cuina d'El Capritxo apaga els fogons

Amb un ple total i amanides catalanes, truites i carn a la brasa. El restaurant El Capritxo de Girona va tancar ahir per sempre després de 42 anys de cuina casolana al peu de la carretera de Sant Feliu de Guíxols. «Hi ha clients que s'han posat a plorar i m'he endut moltes abraçades. Són la meva família. M'enduc això», explica una de les responsables de l'establiment, Anna Esteva, emocionada per un últim dia. Al vespre, tots aquells qui passaven per l'establiment per acomiadar-se podien menjar pa amb tomata. «Ara ja és tot gratis, no puc pas cobrar-los», insistia. Els clients recordaven els cargols com un dels plats que trobaran a faltar, i la carn a la brasa. Pel local hi havien passat molts polítics en el passat, per exemple, després dels plens municipals. Els recorda perfectament. Com quan el seu pare, l'Aureli, va portar menjar a l'ajuntament el dia del cop d'Estat fallit de Tejero. Guarda un record especial per la visita del cantant Manolo García. «Havia de fer un concert per aquí i va venir dos dies seguits a menjar i ens vam fer una foto». Una imatge que encara conserva a casa.

En teoria, ahir era l'últim dia que podia quedar-se a l'edifici perquè després d'un litigi judicial amb el propietari de la finca i d'una pròrroga tenia com a màxim fins aquest dilluns per abandonar l'immoble. Tant per al servei de restaurant com per l'habitatge, on viu amb la seva mare i tres fills. En tancar aquesta edició, encara no sabia si avui vindrà la policia. «Només demano dos o tres mesos per recollir-ho tot i anar a un altre lloc. No em vull quedar aquí però necessito aquests dies», assenyalava. Va recordar que ara mateix l'edifici no està massa habitable perquè no s'hi han fet reparacions.

Des de l'Ajuntament es va assenyalar que els Serveis Socials estan en contacte amb els afectats per tramitar-los ajudes per a desnonats. En aquest sentit, es va exposar que l'Oficina Municipal d'Habitatge està estudiant el cas. Des de l'Ajuntament està previst fer una ajuda per a un mes en un allotjament d'urgència mentre s'arregla un tema d'electricitat en una casa que té.