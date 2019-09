Guanyem Girona i PSC demanen més atenció i recursos per fer front a la pobresa

5.932 persones en situació de pobresa, un 6% de la població de la ciutat.

desigualtats entre persones i barris". Pèlach també destaca que el 29% de les persones ateses pels serveis socials no té casa o es troba en risc de perdre-la. "Per evitar que la pobresa es converteixi en un problema endèmic és primordial anar a l'arrel i fer front a la crisi habitacional i a les situacions de pobresa energètica".

La regidora de Guanyem, Laia Pèlach , considera necessari fer «una aposta ferma per la justícia social» i dedicar més recursos als serveis socials davant d'aquestes dades. En un comunicat, adverteix que la situació és "preocupant" i que "evidencia les". Pèlach també destaca que el 29% de les persones ateses pels serveis socials no té casa o es troba en risc de perdre-la. "Per evitar que la pobresa es converteixi en un problema endèmic és primordial anar a l'arrel ii a les situacions de pobresa energètica".

reforçar la xarxa d'atenció social als barris dedicant més recursos als Serveis Bàsics d'Atenció Social, als centres oberts infantils i juvenils, al Servei Municipal d' fomentar l'ocupació així com explorar formes d'economia alternatives (bancs del temps, horts comunitaris, monedes socials o treballs cívics i voluntariats). La regidora de Guanyem suggereix una bateria de propostes que l'Ajuntament podria implementar per fer front a la pobresa. En primer lloc, aposta perals barris dedicant més recursos als Serveis Bàsics d'Atenció Social, als centres oberts infantils i juvenils, al Servei Municipal d' Ocupació i a l'Oficina Municipal d'Habitatge. D'altra banda, el grup municipal adverteix que l' atur continua sent una de les principals causes de la pobresa i que és necessari desenvolupar polítiques peraixí com explorar formes d'economia alternatives (bancs del temps, horts comunitaris, monedes socials o treballs cívics i voluntariats). Pèlach també lamenta que el govern tingui "guardat al calaix" el mapa socioeconòmic que es va estar treballant durant el darrer mandat des de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT). Des de Guanyem consideren aquest mapa una eina "clau" en el plantejament de polítiques socials eficients a la ciutat.

El PSC, "altíssimament preocupat"