El restaurant Can Roca, llenç d'un dels murals del Milestone

El festival d'art urbà Milestone Project que es celebra a Girona està pintant una de les parets que hi ha en el restaurant de Can Roca, al barri de Taialà, per oferir un "homenatge a la vellesa". Es tracta de dues mans agafant-se, una imatge que el xef Joan Roca ha explicat que surt d'un vídeo promocional en què els seus pares s'agafen de les mans. Ara, aquesta imatge s'està reproduint a gran escala en una de les façanes del restaurant dels pares dels germans Roca.



El cuiner, però, ha assegurat que aquesta pintura també és "un homenatge al barri" i a la "integració" que representa de diferents cultures. En la 8a edició del Milestone Project també s'està pintant un mural de cinc façanes del campus de Montilivi de la Universitat de Girona i un edifici al barri de Germans Sàbat.





Pla general de la paret del restaurant Can Roca amb les primeres traces del mural . ACN