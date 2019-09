Guanyem Girona reclama més espais públics per a gossos

El grup municipal de Guanyem vol més espais públics per a gossos a Girona. La formació considera que són "insuficients" els quatre recintes on es poden deixar lliure els animals a la ciutat. Aquests indrets són la Devesa, el parc del Migdia, el Mas Masó i a Vila-roja. És per aquest motiu que el grup aposta per ampliar les àrees d'esbarjo dedicades exclusivament als animals de companyia.

La formació explica que a Girona "cada vegada hi ha més gossos". Segons dades de la Memòria de l'Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació de l'Ajuntament, de 2015 a 2018 s'ha passat de 2.356 a 3.285 gossos registrats.

La regidora Dolors Serra apunta que aquesta "manca d'espais" sovint "provoca tensions entre els amos dels gossos i la resta de vianants". "Hem d'aconseguir que l'augment de gossos no provoqui situacions que malmetin la convivència; això passa inevitablement per introduir més espais on els animals puguin moure's lliurement", explica Serra. La regidora de Guanyem adverteix que si no s'ofereixen solucions els amos continuaran portant a passejar deslligats els animals en llocs no regulats. A més, la formació municipalista considera que els propietaris de gossos paguen una taxa de 33,60€ anuals per la qual no se'ls hi ofereixen prou serveis.

D'altra banda, des de la formació municipalista també han indicat que caldria millorar les instal·lacions ja existents. "Alguns dels espais públics per a gossos són massa petits, no disposen de fonts per als animals ni tampoc de portes dobles per evitar que s'escapin", assenyala Serra en un comunicat. Tot i això, Guanyem valora positivament la recent implementació d'itineraris canins a les hortes de Santa Eugènia, les ribes del Ter i l'Onyar i la zona de la Font del Ferro a la Vall de Sant Daniel.



Més multes a qui no recull els excrements

Serra apunta que "alhora que posem al dia les instal·lacions per una realitat en augment, també cal tallar d'arrel les actituds incíviques". Així doncs, des de Guanyem també proposen iniciar una campanya de sancions per als propietaris que no recullin els excrements dels animals, una queixa cada cop "més habitual" entre els veïns segons la regidora del partit de l'oposició.