Les propietàries d'El Capritxo marxen a viure a una casa sense llum

Les responsables del restaurant El Capritxo de Girona ja no viuen a l'edifici de la carretera de Sant Feliu de Guíxols. Han començat a viure en una casa sense llum que tenen al massís de les Gavarres a prop de la carretera del Santuari dels Àngels, que, ara per ara, no té llum. De moment, s'il·luminen amb làmpades de piles i amb gas butà. Esperen que aviat trobin la manera de fer-hi arribar l'electricitat. També estan en contacte amb els Serveis Socials de l'Ajuntament de Girona.

L'endemà de la festa de comiat de l'establiment després de 42 anys servint plats casolans, una comitiva judicial i agents dels Mossos d'Esquadra es van personar a l'immoble per fer complir una sentència que obligava la família a marxar després d'un llarg litigi entre el propietari de tot l'edifici i la familília llogatera, que és la que gestionava l'establiment.

Fins aleshores, a la finca hi havia hagut el restaurant i l'habitatge de les responsables del negoci, Anna Esteva, amb la seva mare i tres fills, un dels quals va necessitar assistència mèdica quan va haver de marxar de la que havia estat casa seva fins aquell dia.

El 31 de juliol, les llogateres ja havien rebut una primera visita d'un serraller i d'una comitiva judicial. Era el darrer dia que tenien permís per ser a l'edifici, però van aconseguir, in extremis, una pròrroga que acabava el 17 de setembre. Ara, haurien volgut algun mes més de pròrroga per poder recollir totes les coses i «marxar amb dignitat».