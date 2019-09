El PSC acusa ERC i Guanyem de permetre la «inacció» del govern de Madrenas

El grup municipal del PSC de Girona ha acusat ERC i Guanyem de permetre la "inacció" del govern de l'alcaldessa Marta Madrenas. Els socialistes han denunciat avui en roda de premsa que en aquests 100 primers dies de mandat no s'ha dut a terme cap qüestió important. "Hem evidenciat una paràlisi d'aquest govern i un abandó de la gestió del dia a dia de la ciutat", ha afirmat la portaveu del PSC, Sílvia Paneque.

Des del punt de vista dels socialistes, Guanyem i ERC estan "permetent que l'Ajuntament avanci amb una inèrcia somorta". "ERC ha bloquejat sistemàticament qualsevol alternativa de govern i les abstencions de Guanyem han permès que aquest govern funcioni d'aquesta manera", ha afirmat Paneque. Com a exemple ha posat l'aprovació del cartipàs, on les dues formacions es van abstenir i van permetre l'aprovació d'aquest document.

Per exemplificar aquesta "paràlisi" del govern de JxCat, els socialistes han posat sobre la taula diferents qüestions "que no s'estan abordant". És el cas de l'augment dels robatoris, els pisos turístics, el futur del parc científic, la reforma de la carretera Barcelona, el nou Hospital Trueta o la transformació de la plaça de Catalunya en un espai exclusiu pels vianants. D'altra banda, Paneque també ha destacat que en aquests 100 dies de mandat "encara no existeix un Pla de Mandat".