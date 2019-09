Entitats ecologistes de Girona reclamen a l'Ajuntament que declari l'emergència climàtica

Una quinzena d'entitats ecologistes de Girona han reclamat a l'ajuntament de la ciutat que declari l'emergència climàtica. Per això, entraran una instància al consistori aquest divendres a la tarda per tal que el ple l'aprovi i d'aquesta manera esperen que es comencin a fer "polítiques mediambientals reals" a la ciutat. El portaveu de Rebel·lió o extinció, Jordi Mateu, explica que no és la societat civil l'encarregada de dir quines mesures han de tirar endavant, però ha deixat clar que "pressionaran" al govern municipal perquè comenci a aprovar-ne. Mateu assenyala que l'àmbit de la mobilitat sostenible i la "pacificació d'espais" són sos punts importants sobre els que s'hauria d'actuar. De fet, durant tota la setmana que ve es faran actes en favor d'aquestes mesures a la ciutat, abans de la manifestació mundial prevista pel 27 de setembre.