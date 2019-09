Guanyem Girona troba "desafortunades" les paraules del PSC que l'acusen de donar suport al govern de Madrenas

Guanyem Girona troba "desafortunades" les paraules del PSC que l'acusen de donar suport al govern de JxCat. Ahir, el PSC va culpar en roda de premsa ERC i Guanyem de permetre la «inacció» del govern de l'alcaldessa Marta Madrenas. Declaracions que no han agradat a Guanyem. "Considerem que les paraules de Sílvia Paneque són desafortunades i s'equivoquen d'objectiu", explica la formació en un comunicat.

La formació ha reivindicat el seu paper com a "principal partit de l'oposició" mostrant algunes de les reivindicacions que han fet durant aquests 100 primers dies de mandat del nou govern de JxCat. Aquesta setmana van demanar a Madrenas més recursos per fer front a la pobresa i, fa unes setmanes, denunciaven la gestió «ineficient» de l'equip de l'alcaldessa perquè el 2018 només va executar tres dels dotze «grans projectes» anunciats. D'altra banda, Guanyem també va criticar "la brutícia que es va acumular" a la ciutat durant l'agost o el tancament de la Pauleca. I durant aquests mesos han fet arribar diferents propostes per millorar la seguretat i les escoles bressol, entre altres. "Defensem que la formació ha estat inflexible davant la manca de sensibilitat social del govern i que alhora ha plantejat alternatives transformadores amb una actitud constructiva i propositiva davant la manca de visió de futur del consistori", afirma Guanyem.