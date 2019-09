Els cotxes ja circulen per la nova cruïlla del carrer Reggio Emilia

Els cotxes ja circulen pel nou encreuament entre el carrer de Reggio Emilia i el Riu Cardener. Ahir es va reobrir el trànsit d'aquest punt després de sis mesos i mig d'obres, tot i que inicialment s'havia previst fer-ho en quatre. Els treballs han consistit a eliminar la rotonda que hi havia i crear un espai regulat per semàfors. Aquesta actuació tenia com a objectiu millorar tant el trànsit de la zona com la seguretat de vehicles, bicicletes i vianants en aquest indret.

També s'ha reordenat l'àrea d'aparcament d'un lateral per integrar-la millor a l'entorn i adequar-ne l'accés, i s'ha reformat el passeig central del carrer, que actua com a separació dels dos sentits de circulació. Dillins tornaran a funcionar els punts de rècarrega dels vehicles elèctrics i la línia 10 de l'autobús recuperarà les antigues parades. L'alcaldessa, Marta Madrenas, va agrair «la paciència i la comprensió de la ciutadania després d'uns mesos d'inconvenients en la circulació per aquest punt estratègic de l'accés a la ciutat» i va remarcar que la remodelació era «una de les obres prioritàries per a nosaltres, perquè permetrà millorar la seguretat i la mobilitat a la zona, dos dels aspectes que volem treballar més a fons en els propers mesos».