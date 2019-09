Endesa reclama 269.800 euros a Salt pel deute de la pobresa energètica

Endesa ha reclamat a l'Ajuntament de Salt pagar 269.800 euros corresponents al deute que les famílies en situació de pobresa energètica de la vila han contret amb la companyia en els darrers anys. Aquests diners corresponen a uns 200 contractes, segons han afirmat fonts municipals del consistori saltenc. A la ciutat de Girona, la reclamació puja fins als 358.516 euros, que surten de 304 contractes de la localitat.

A principis d'agost, Endesa va enviar una carta a uns 400 ajuntaments catalans, inclosos Salt i Girona, en què els proposava que assumissin el 50% del deute i la companyia elèctrica es faria càrrec de l'altre 50%. L'empresa té detectades prop de 25.000 persones vulnerables a Catalunya mitjançant els serveis socials, que, segons els seus càlculs, a 30 de juny del 2019 sumaven un deute de més de 21 milions d'euros. D'aquestes, només el 30% s'han beneficiat de les ajudes i els descomptes del nou Bo Social, que va aprovar-se a finals de l'any 2017. Aquestes persones en situació de vulnerabilitat, tant les que no s'han acollit al Bo Social com les que sí, segueixen acumulant deute.

A la carta, la companyia elèctrica alertava que si no s'assumia el 50% d'aquests impagaments, a partir de l'1 d'octubre tallaria el subministrament elèctric a les famílies vulnerables amb deutes a Endesa. Davant d'això, els ajuntaments van reunir-se el 5 de setembre a Terrassa per fer un front comú de municipis davant la reclamació de l'empresa. En aquesta trobada hi va participar l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i tècnics de l'Ajuntament de Salt. Endesa va assegurar fa unes setmanes a ACN que amb la carta no pretenien fer «una amenaça», sinó «un crit d'alerta a la urgència» per avançar vers un acord sobre què fer amb aquest deute de les famílies vulnerables.

De la trobada d'ajuntaments en va sortir la Declaració de Terrassa que exigeix a Endesa que «condoni» els 21 milions euros corresponents al deute històric. En la reunió també es va elaborar el text d'una moció per presentar al Ple municipal de cada ciutat i poble afectat. En el cas de Salt, aquesta moció es debatrà en el ple del pròxim dilluns i compta amb el suport de l'equip de govern (ERC i Junts per Salt) i del PSC. En ella s'exigeix «la retirada de l'amenaça d'Endesa d'efectuar els talls de llum per tal de poder iniciar una negociació amb un clima de cooperació i diàleg» sobre què fer amb aquest deute.

D'altra banda, el Govern català també s'ha compromès a enviar una carta a Endesa i als ajuntaments per recordar que el «terreny de joc» és la llei 24/2015, que impedeix els talls de llum a les famílies vulnerables, i que, per tant, si compleixen l'alerta de l'1 d'octubre, la companyia s'enfronta a expedients i possibles sancions.

A més, el Govern ha obert la porta a les subministradores elèctriques a signar un conveni conjunt amb l'administració que reguli el pagament del deute de les famílies vulnerables, tal com proposa la llei 24/2015, una solució prevista en aquest marc legal del 2015 però que cap companyia elèctrica ha volgut firmar els darrers quatre anys. Ara Endesa sembla que sí que està disposada a fer-ho. Ara només caldrà veure quina administració pagarà el 50% del deute. Els ajuntaments ja han demanat al govern de la Generalitat que «lideri la negociació».