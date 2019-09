La Forja ocupa l'antic Teatre Odeón per protestar contra el turisme

El col·lectiu La Forja ha ocupat l'antic teatre Odeón, per protestar contra el model turístic de la ciutat, l'especulació i la gentrificació. L'objectiu de l'acció és obrir el debat sobre el model turístic a Girona i com està afectant als ciutadans, als preus del lloguer i als llocs de treball que crea el turisme.



En declaracions al Diari de Girona, membres de La Forja han volgut destacar l'elecció de l'espai com a símbol emblemàtic del model que no volen per a la ciutat. El passat mes de juliol, l'antic teatre va ser notícia en anunciar-se l'obertura d'un restaurant del grup König el 2021.



En el manifest, que han llegit aquest matí davant el teatre i que han compartit a través de les xarxes socials, reivindiquen que la ciutat no sigui «un parc temàtic, una ciutat aparador» i assenyalen al govern de Marta Madrenas, al grup König i a Miquel Casals, «propietari de part del Barri Vell» segons el col·lectiu, i que, afegeixen, «s'enriqueix amb els lloguers del poble treballador i l'especulació».





El jovent de Girona ocupem l'antic teatre Odeón.??? https://t.co/KNFUfKtqoJ — La Forja - Gironès (@laforja_girones) September 22, 2019

Les portes del teatre estan obertes, i el col·lectiu, amb pancartes i pamflets, fa córrer el seu missatge. Per aquesta tarda, tenen programat un debat, en el que hi participaran la PAH i altres col·lectius, amb el model de ciutat com a protagonista.Des de l' Ajuntament de Girona no tenen constància de cap denúncia per part del propietari de l'edifici per desallotjar l'ocupació.