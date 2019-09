La Forja abandona l'ocupació de l'antic teatre Odeón de Girona

L'organització juvenil de la Forja ha abandonat des de primera hora d'aquest dilluns l'ocupació de l'antic teatre Odeón a la ciutat de Girona. Es tracta d'un edifici al mig del Barri Vell que en uns inicis havia estat un teatre, però fins fa uns mesos era un taller. Quan aquest va tancar el van comprar els propietaris de la cadena gironina de restaurants König per obrir-hi un nou local. Una quarantena de joves de la Forja van decidir aquest diumenge a la matinada ocupar el local en obres per protestar en contra de la massificació del turisme a la ciutat. De tota manera, el col·lectiu ha enviat un comunicat avançant que aquesta ocupació és la primera acció d'un conjunt de mobilitzacions en contra de l'augment dels apartaments turístics i de la substitució de "comerços locals i llocs d'ocupació" per "feines mal pagades".