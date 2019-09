Apareixen centenars de cigarretes en un voral de la carretera Barcelona

Centenars de cigarretes sense utilitzar van aparèixer ahir en un lateral de la carretera Barcelona de Girona. Se'n podien veure des de l'encreuament amb el carrer de la Creu fins a la cruïlla del carrer Lorenzana. Es desconeix exactament per què tota aquesta quantitat de cigarretes estaven en aquell punt, tot i que podrien correspondre a la pèrdua de la càrrega d'algun vehicle de transport. Aquest «vessament» de cigarretes tenia una particularitat: totes tenien el filtre i el paper però no hi havia tabac a l'interior. Una veïna va avisar l'Ajuntament perquè ho retiressin.