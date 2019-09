La Forja abandona l'ocupació «simbòlica» de l'antic teatre Odeón

Els membres del col·lectiu juvenil de l'esquerra independentista La Forja que van ocupar la matinada de diumenge l'antic teatre i sala de ball Odeón, al cor del Barri Vell de Girona, van acabar marxant el mateix diumenge al vespre després de fer diferents activitats. L'acció volia servir per «protestar contra el turisme de masses», que, al seu parer, està patint la ciutat de Girona, i en especial el nucli antic, segons va explicar Carla Costa.

Costa també va indicar que l'acció d'aquest diumenge era «simbòlica» i que no pretenien quedar-s'hi, però va afirmar que aquesta ocupació només era l'inici d'una campanya per denunciar el turisme de masses i les repecussions que té en els veïns de Girona sobretot relacionades amb el tema de l'habitatge. A l'antiga sala de teatre, la cadena König hi vol construir un restaurant amb capacitat per a 400 persones.

Poques hores després de l'ocupació del diumenge, el propietari de l'immoble, Miquel Casals, va presentar-se al lloc i hi va haver moments de tensió. Segons els joves, fins i tot una agressió. No obstant, no van presentar cap denúncia. Tampoc ha denunciat l'ocupació el propietari.



Rehabilitar o «que s'enfonsi»

Casals assegura que no entén l'actuació dels joves. «Volem el mateix. Vull rehabilitar, no especular», exposa. Explica que la seva intenció és recuperar al màxim la imatge de l'antiga sala de ball i teatre. «Hi ha unes pintures que volem recuperar i volem refer les llotges». El propietari assenyala que «l'alternativa a la rehabilitació és que tot això s'enfonsi. Però vull que es dinamitzi, que s'arregli i que no caigui». A més, assegura que durant molts anys ningú, ni tan sols cap institució, es va interessar per la finca. En aquest sentit, també assenyala que l'acord amb el König encara no està tancat del tot però que, en tot cas, si hi acabés funcionant un restaurant de la cadena, «no seria pas un bar de frankfurts».

També recorda que ell ha rehabilitat altres edificis del Barri Vell i que fa les «coses bé» i es pregunta què passaria si el nucli antic estigués degradat. «No hi hauria turistes i molts restaurants i bars on treballa gent haurien de tancar».