Girona mesurarà la qualitat de l'aire de l'entorn de les escoles

L'Ajuntament de Girona recollirà dades sobre la qualitat de l'aire de l'entorn dels centres escolars. S'instal·laran tubs de mesura de diòxid de nitrogen (NO2) -que s'utilitza com a indicador de la contaminació atmosfèrica- en nou escoles de la ciutat. Aquesta iniciativa forma part del projecte de ciència ciutadana Cleanair@School, que coordina el Ministeri per a la Transició Ecològica i dins del qual s'ha escollit la ciutat de Girona per participar-hi.

Concretament, es col·locaran vint tubs passius al voltant de cada escola. Aquests es repartiran entre els punts de trànsit (situats en zones pròximes a vies transitades principals), els punts de fons (situats en zones més tranquil·les com parcs, jardins i espais de vianants) i els punts de l'entrada de l'escola, dins d'una aula i dins del pati.

Els tubs estaran col·locats als punts de mostreig durant quatre setmanes. Posteriorment, s'analitzaran en un laboratori i, a continuació, es presentaran els resultats obtinguts a cada escola perquè hi puguin treballar, treure'n conclusions i proposar accions de millora. Dins del projecte, es faran dues campanyes de seguiment de la qualitat de l'aire: una des d'avui fins al 23 d'octubre i una altra des del 23 d'octubre fins al 20 de novembre.

Els centres educatius de la ciutat que participaran en la iniciativa són les escoles Annexa, Vedruna Pont Major, Santa Eugènia, Pla de Girona, Migdia, Domeny, Dr. Masmitjà i Bosc de la Pabordia. Per a la selecció dels centres, la condició establerta pel Ministeri era que fossin escoles verdes o que estiguessin desenvolupant el projecte "School Chance" sobre mobilitat escolar segura, sostenible i autònoma.

Coincidint amb la posada en marxa del projecte Cleanair@School a la ciutat, des del consistori s'instal·laran també tubs passius de mesura de diòxid de nitrogen en els 18 punts de la xarxa semipermanent que ja estan establerts a la ciutat. Precisament, un dels motius principals pels quals s'ha escollit Girona per formar part del projecte és perquè la ciutat ha desenvolupat en els darrers anys aquesta xarxa semipermanent de tubs passius per tal de controlar la contaminació atmosfèrica al municipi, cosa que ha permès que des de l'Ajuntament es fes un seguiment de la qualitat de l'aire en diferents punts de la població. Amb els estudis que s'han fet a la ciutat en els darrers anys s'ha estimat que els nivells als quals la majoria de la població de la ciutat està exposada són nivells saludables, ja que estan per sota del valor límit de 40 µg/m3.

El regidor de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona, Martí Terés, ha explicat que "gràcies a la participació en el projecte, la xarxa de mesura de la contaminació atmosfèrica a la ciutat s'ampliarà a pràcticament 200 punts aquest any, fet que ens permetrà tenir una anàlisi global de les dades de diòxid de nitrogen més extensa arreu del municipi".