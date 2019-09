«Els britànics no pensen renunciar a les vacances i som un dels destins preferits»

El sector turístic català «és prou sòlid per assumir la sacsejada del Brexit». El director de l'Agència Catalana de Turisme, David Font, va participar ahir al Girocamping PRO, el congrés professional del turisme i del càmping de Girona, per explicar les claus de la possible marxa del Regne Unit de la Uníó Europea i les conseqüències que pot tenir al sector turístic català i gironí. «Hem fet la feina», va resumir Font per posar calma al possible impacte del Brexit en referència a diferents accions des del Govern català però lloant també la tasca del sector.

El director de l'Agència Catalana de Turisme, però, va demanar «paciència» perquè hi ha la possibilitat que molts britànics facin la reserva més tard que habitualment. Sol ser entre Sant Esteve i el febrer i, degut a la incertesa sobre el futur del seu país, podrien acabar-se fent al març o a l'abril. Moltes agències de viatge solen treure fum, habitualment, durant la primera setmana de gener.

Però va insistir que els britànics no deixaran de viatjar. I va posar sobre la taula diferents dades per seguir tranquil·litzant els presents al Palau de Congressos de Girona. «Els britànics segueixen dient que Europa, Espanya i Catalunya són els seus destins principals», «dues cinquenes parts dels britànics preveuen anar de vacances a l'estranger en els propers dotze mesos», «Catalunya és una de les destinacions preferides dels britànics i els britànics han manifestat que no estan disposats a renunciar a les vacances ni a les seves destinacions» i «un 87% ha assegurat que preveu repetir el seu viatge a Espanya i a Catalunya». Són algunes de les frases que va etzibar Font.

Sobre les dades més recents, va indicar que, actualment, els britànics representen els segons turistes internacionals que més visiten Catalunya, només superats pels francesos, i els tercers que més gasten, només per darrere dels nord-americans i els francesos. Respecte al 2018, aquest any s'ha notat un 2,6% menys de turistes del país de les illes, però, en canvi, s'ha comprovat que els qui visiten Catalunya gasten un 5,2% més. Les fluctuacions de la lliura estarlina podrien provocar que els britànics gastin menys diners durant els seus viatges perquè perden poder adquisitiu, però va assenyalar que durant el mes de juliol han vist que han generat més despesa.

Finalment, va indicar que un 53% dels joves britàncis d'entre 18 i 24 anys valoren contractar un creuer i que un 45% tenen en compte aspectes de sostenibilitat quan planifiquen les seves vacances. Fer fàcil l'arribada, sentir-se bé i l'oferta de paquets personalitzats poden ser claus a l'hora de captar turistes. Un 8,2% dels britànics s'allotgen en càmpings, la meitat dels quals en parella i un terç en família.



Canvi climàtic

El congrés també va posar el focus en el canvi climàtic. El cap de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Salvador Samitier, va explicar que l'increment del nivell del mar, i l'erosió i humanització de les costes són factor importants a tenir en compte, així com la pèrdua d'innivació a la muntanya. Segons el cap de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, cada vegada serà més important la col·laboració públicoprivada per mitigar els efectes del canvi climàtic i caldrà que el sector turístic planifiqui les temporades amb una previsió a més llarg termini del que es fa actualment.

A més, al segon Congrés es va parlar de les tendències turístiques d'una destinació també de primer nivell com Croàcia amb una xerrada a càrrec de la responsable de qualitat del grup turístic Valamar Group i professora de la Universitat de Rijeka , Josipa Cvelic Bonifacic. D'altra banda, el gerent del Consorci Vies Verdes de Girona, Àngel Planas, va explicar els projectes d'ampliació de la xarxa de vies verdes de les comarques gironines i els avantatges que suposaran per al sector turístic gironí.