Campanya amb «accions de desobediència» en solidaritat amb l'activista de Girona acusat d'ultratge a la bandera

Poble Lliure i La Forja han anunciat l'inici d'una campanya amb "accions de desobediència" i actes en solidaritat amb l'activista que s'enfronta a 5 anys de presó per despenjar la bandera espanyola de l'edifici de la Generalitat durant les mobilitzacions de l'aniversari de l'1-O a Girona. Tot i que no han desvetllat en què consistiran aquests actes, l'encausat Jordi Alemany ha afirmat que "s'emmirallen" en la campanya de suport als encausats per cremar fotos del rei a la ciutat l'any 2007. "Hi va haver una onada de solidaritat de reiteració de l'acció", ha recordat Alemany. Poble Lliure i La Forja qualifiquen de "demencial" l'acusació de la fiscalia i també carreguen contra l'actuació dels Mossos d'Esquadra, que van identificar l'activista d'ofici en un atestat.