Cinquè Bomber gironí investigat per protestar davant la Guàrdia Civil

El jutjat d'instrucció 2 de Girona ha citat a declarar com a investigat un altre comandament dels Bombers per haver fet un comboi de protesta davant la comandància de la Guàrdia Civil l'endemà de l'1-O. És el cinquè investigat en aquesta causa oberta per delictes de malversació de diners públics i abandonament del lloc de feina com a funcionaris. Segons fonts jurídiques, aquest comandament era el sotscap de guàrdia el 2 d'octubre del 2017.

El jutjat ha fixat la declaració per al 21 de novembre. Tres dels comandaments investigats van anar al jutjat el 12 de juny i el quart ho va fer el 10 de juliol. Entre els cinc investigats hi ha dos excaps de la regió d'emergències de Girona.



Cinquè comandament dels Bombers investigat pel comboi de protesta davant la comandància de la Guàrdia Civil de Girona l'endemà de l'1-O. El 12 de juny passat, el jutjat ja va citar a declarar tres comandaments per aquesta causa. Dos d'ells es van acollir al dret a no declarar però l'aleshores cap de la Regió d'Emergències, Antoni Rifà, (a qui recentment ha substituït l'inspector Jordi Martín) sí que va respondre a les preguntes per concretar que en aquella data no ocupava el càrrec. Fonts judicials indiquen que la causa contra Rifà s'arxivarà però encara no s'ha fet.

Per això, el jutjat va citar a declarar el 10 de juliol qui sí que era el cap de la regió, Enric Cano, el 2 d'octubre del 2017. Durant la seva declaració, va explicar, però, que aquell dia no estava de guàrdia i que, a més, les seves funcions com a responsable de la regió –d'acord al nou decret emès per la Generalitat- eren purament "administratives".

Ara, el jutjat ha imputat un cinquè comandament que la data del comboi era sotscap territorial de guàrdia. Està citat a declarar com a investigat el 21 de novembre.

Malversació i abandonament

L'origen de la investigació contra els comandaments dels Bombers és un atestat de la Guàrdia Civil denunciant que, poc després de dos quarts de dotze del matí, un comboi de protesta va passar per davant de la comandància d'Emili Grahit.

Segons aquesta denúncia, el comboi el formaven set vehicles logotipats dels Bombers, "on viatjaven quinze efectius uniformats del cos" que portaven "cartells favorables al referèndum". Els vehicles dels Bombers haurien aparegut per un costat de l'edifici, amb les sirenes enceses i fent sonar clàxons, i quan es trobaven davant la comandància, els qui anaven a dintre van "fer diferents gestos i expressions" cap als guàrdies civils.

En concret, la investigació detalla que van proferir "insults, expressions de menyspreu" i van fer la botifarra. Després, el comboi va enfilar cap al centre de la ciutat. Segons la investigació, quan van arribar a la plaça del Vi, "un grup de persones van aclamar-los". Segons els advocats de la defensa, inicialment la denúncia era per incitació a l'odi però a la causa oberta no hi ha la imputació d'aquest delicte.

La investigació està oberta pels delictes de malversació de diners públics i abandonament de destí de funcionari. En el cas de la malversació, seria perquè els Bombers van utilitzar recursos propietat de la Generalitat destinats a apagar incendis i fer salvaments.

"Entre els serveis de guàrdia no hi ha anar a realitzar injúries a cossos policials ni a actes públics de manifestació durant l'horari laboral", apunta la investigació, que també afegeix que van fer despesa de gasolina (que xifra en menys de 1.000 euros).

En relació a l'abandonament de destí, seria perquè "durant hores" la regió d'emergències de Girona no va comptar amb aquests efectius "i per tant no haurien pogut atendre qualsevol urgència".