La Generalitat proposa que l'Ajuntament de Girona pagui 5.000 euros a una dona que va caure del Cul de la Lleona

Un dictamen de la Generalitat aconsella a l'Ajuntament de Girona que pagui 5.000 a una dona de 55 anys que va caure de l'estructura esglaonada que permet fer un petó al cul de la Lleona i es va trencar el braç. Col·locada en un lateral de la plaça de Sant Feliu, la columna és, des de fa anys, una de les atraccions turístiques del Barri Vell. Milers de turistes compleixen cada any la tradició de petonejar el cul de l'animal per tornar un altre dia a la ciutat.

L' informe de la Generalitat critica el consistori gironí en considerar que ha retardat massa el procediment i per no haver compensar econòmicament la dona, segons ha informat Radio Girona- Cadena Ser.

La dona va culpar de les ferides a un disseny defectuós de les escales, amb esglaons estrets i alts, i sense cap avís de perill i va presentar una reclamació patrimonial a l'Ajuntament. I icialment no va quantificar els danys perquè al cap de mig any enrar estava recuperant-se- al final, va xifrar els danys en 68.000 euros, segons la mateixa emissora.

L'Ajuntament no va fer cas a la demanda perquè considera que l'estructura actual es va fer seguint tots els paràmetres tècnics que corresponen i deia que aquesta escultura, que està a dalt d'una columna, no és un edifici o un habitatge i que per tant, no està obligat a ajustar-se a les condicions d'accessibilitat