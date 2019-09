Girona no prorrogarà el servei de neteja però li mantindrà el contracte fins al nou concurs

L'Ajuntament de Girona no preveu prorrogar el contracte del del servei de recollida d'escombraries i neteja viària de Girona a l'empresa Fomento de Contrucciones y Contratas (FCC). Segons fonts municipals, la idea és allargar el contracte fins que s'hagi adjudicat el nou contracte per mitjà d'un concurs públic. Aquest període es considera que serà inferior a la pròrroga, que seria de dos anys. El regidor de Medi Ambient, Martí Terés, ha explicat que la idea és que l'allargament del contracte sigui «el mínim necessari» per poder treure el nou concurs. En el ple celebrat aquest dijous a la nit, el representant municipal ja va exposar que estan redactant el nou plec per fer el concurs públic i que s'està treballant per millorar la vinculació amb la societat i per millorar la gestió.

FCC va guanyar el concurs públic per al servei de neteja l'any 2011. El contracte exposava que faria aquesta funció durant vuit anys i que hi hauria una opció de pròrroga de dos anys més. Amb la victòria, per un marge molt estret, al concurs públic per davant de l'empresa Urbaser, Fomento de Construcciones y Contratas tornava a convertir-se en l'empresa sòcia del consistori gironí amb la societat mixta, després de ja haver-hi sigut amb l'anterior societat mixta Musersa. La nova societat passava a dir-se popularment Girona + Neta, tot i que el nom oficial passava a ser Serveis Municipals de Neteja de Girona.

El preu ofertat per FCC per al servei dels vuit anys va ser de 89.977.774 euros i Urbaser va presentar un recurs en considerar que alguns aspectes no s'havien valorar prou acuradament.

L'escriptura pública de constitució de la societat mixta va ser el 31 d'octubre de l'any 2011 i l'activitat va iniciar-se de forma efectiva l'1 de gener del 2012.

Tot plegat enmig de la informació púbicada ahir per Diari de Girona que posa de manifest que la societat va tancar l'any 2017 amb un patrimoni net negatiu de 736.863 euros, que l'any 2018 no es van aprovar els comptes i que l'any 2019 pot sumar un dèficit extra de 350.000 euros més, dels quals hi ha 180.000 euros que corresponent a l'increment de sou dels treballadors. Tots els grups de l'oposició van reclamar al govern saber si l'equip de govern està estudiant mesure per revertir la situació econòmica de la societat i perquè la part privada assumeixi el que li pertoqui.