Un milió d'euros per mantenir els espais verds de Girona

L'Ajuntament de Girona ha reservat un milió d'euros anuals per al manteniment i neteja de les àrees verdes de la ciutat. En concret vol contractar centres especials de treball per al manteniment i neteja dels rius i rieres, espais verds periurbans, itineraris de natura, el sector de les hortes de Santa Eugènia i diversos sectors de parcs, jardins i arbrat viari del municipi de Girona, sense que impliqui la contractació de personal. El consistori ha obert un concurs públic dirigit exclusivament a centres especials de treball «per afavorir i promoure la inserció sociolaboral de determinats col·lectius amb risc d'exclusió social». De fet, la contractació d'aquests treballs ha estat reservada a favor de centres especials de treball, també en base al disposat al Protocol per la Contractació Responsable de l'Ajuntament de Girona aprovat per acord de ple de 13 d'octubre del 2014, que inclou dins els contractes susceptibles de reserva, entre d'altres, els de manteniment i de neteja.

El contracte de serveis comprèn els treballs de manteniment, gestió, transports dels residus i conservació de la jardineria, neteja de les zones verdes, incloses les zones de sauló i paviments i seguiment de la xarxa de reg i inicialment s'ha previst per dos anys amb un preu de 1.995.632 euros. Hi ha opció de pròrroga per períodes anuals, fins a un màxim de dos anys més.

Els sis lots

La ciutat quedarà dividida en sis apartats i els centres especials de treball poden optar a una de les parts, a més d'una o a totes. Els lots concrets són: els rius i rieres de les zones urbanes de Girona; les hortes de Santa Eugènia, els boscos municipals; els itineraris en entorns naturals; el sector esquerre del Ter i Sant Ponç; i l'àrea que inclou el Sector Est, Vista Alegre, el Pont Major, Montjuïc, Sant Daniel i el parc Central.