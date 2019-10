El GEiEG instal·la la nova cúpula de la piscina de 50 metres al complex de Sant Ponç de Girona

Dues grues de grans dimensions han col·locat aquest dimarts les darreres peces de la nova coberta de la piscina de 50 metres del GEiEG (Grup Excursionista i Esportiu Gironí) al complex de Sant Ponç. L'estructura substitueix l'anterior teulat, de l'any 2001, que amb el pas del temps s'havia anat desgastant. La nova cúpula està formada per sis grans peces, quatre de les quals, situades a la zona central, es poden moure.

El material permetrà un estalvi d'energia notable, segons el cap de la comissió d'instal·lacions, Josep Maria Pla. Amb els treballs s'ha aprofitat per fer un repàs a tota l'estructura fixa i s'han substituït alguns elements que estaven malmesos. A més, s'ha fet un tractament antoxidant per garantir que la instla·lació pugui durar molts anys.

El president del GEiEG, Francesc Cayuela, ha recordat que la pisicina de 50 metres és una dels equipaments «estrella» de l'entitat, ja que a més de la gent que individualment hi fa natació o s'hi refresca s'hi fan cursets i és el lloc d'entrenament i de partits d'alguna secció, com la de waterpolo. Cayuela ha assenyalat que, si no hi ha cap entrebanc, la instla·lació ja serà utilitzable la setmana vinent. El president del GEiEG s'ha felicitat que durant molt temps s'hagin pogut compatibilitzar les obres amb l'ús de la piscina, excepte quan ha sigut estrictament necessari.

L'obra va començar al mes de juny però només ha tingut afectació cap als usuaris durant un mes. Durant part aquest temps però, s'ha pogut anar al complex de sant Narcís, que ha allargat el funcionament de la piscina unes setmanes. La reobertura de la piscina olímpica coincidirà amb l'inici de la celebració del centenari del Grup. El dijous, a la Casa de Cultura hi haurà la inauguració d'una exposició fotogràfica que repassa la històrica de l'entitat esportiva més important de les comarques gironines.