Els amos tanquen el solar situat entre l'Auditori i el pont de Fontajau

El solar situat entre l'Auditori-Palau de Congressos de Girona i el pont de Fontajau ja està tancat per peces de ciment. Durant molts anys havia funcionat com a aparcament gratuït i cada dia hi estacionaven més d'un centenar de vehicles. Finalment, el consistori ha donat l'autorització i els propietaris han decidit impedir l'accés als vehicles. Es tracta d'una mesura que Diari de Girona ja va avançar, a principis de juliol, que es produiria.

La família que té en propietat el terreny mantenia un llarg litigi amb l'Ajuntament. Els amos volien evitar el pas de vehicles amb tanques i havien demanat al consistori el permís però l'Ajuntament afirmava que no estava clar qui era el propietari real de la finca i va demanar un informe a l'Agència Catalana de l'Aigua, en ser una zona propera al domini públic hidràulic. El conflicte feia quatre anys que durava, tot i que el terreny havia estat obert des de molts anys abans. Fins i tot s'hi havia instal·lat la carpa del circ de les Fires de Sant Narcís.



Els jutjats i l'ACA

Els propietaris van decidir dur als jutjats l'Ajuntament per tal que els permetés el tancament. A més, recentment, l'ACA va emetre un informe indicant que l'organisme no era el titular del terreny.

Uns senyals advertien que el tancament del terreny es produiria diumenge. Ahir ja estava tot ple de peces de ciment i hi havia tres vehicles a l'interior sense cap opció de sortir si no era amb algun tipus d'ajut extern.

Amb el tancament d'aquest terreny, desapareixen moltes de les opcions d'aparcar gratuïtamenta a prop de l'Auditori-Palau de Congressos. Ara la majoria de places són àrees verdes d'aparcament, a la zona de la Devesa- Güell, a banda de les existents al vial perimetral que ressegueix el Ter.

Els altres estacionaments més propers sense haver de pagar probablement són els que hi ha al costat del pavelló de Fontajau. Des d'allà, s'hi pot accedir o des del pont de Fontajau o per la passera que creua el Ter i connecta el pavelló amb el centre del parc de la Devesa.