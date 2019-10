Salvem la Devesa, PSC i ERC reclamen a Madrenas actualitzar el pla d'usos del parc

La plataforma Salvem la Devesa, el PSC i ERC han fet front comú i reclamen a l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que s'actualitzi el pla d'usos del parc perquè deixi de ser "un calaix de sastre" i no s'hi permetin activitats "agressives" que el malmetin. D'entrada, tant la plataforma com els grups asseguren que aquest mateix octubre ja estaran amatents per veure com l'equip de govern gestiona el campament dels firaires (perquè part de les caravanes continuaran dins el parc). Asseguren, a més, que cal dur a terme millores urgents a la Devesa (sobretot, en mobiliari i enllumenat) i exigeixen a l'alcaldessa que tregui "dels llimbs" el Pla Especial, que porta un any i mig al calaix. Asseguren que el document no pot "dormir eternament" i li demanen a Marta Madrenas que, si té clar que no vol aplicar-lo, en declari la caducitat.

L'entitat i els dos grups polítics han anat a la una per criticar la indefinició de l'equip de govern al voltant de la Devesa. Subratllen, sobretot, que d'ençà que se'n va decidir aparcar el Pla Especial, no s'ha avançat gens a l'hora de definir el futur del parc. "Continua essent un paradís pendent, que es veu com un calaix de sastre", ha criticat la regidora socialista Bea Esporrín. "En els darrers anys, l'espai de parc s'ha anat reduint i des del 1985 fins ara s'han perdut més de mil arbres", hi ha afegit.

Per això, el PSC, ERC i Salvem la Devesa reclamen a JxCat que actuï a l'espai. I que ja d'entrada, i amb urgència, tiri endavant diferents millores per contribuir a fer que sigui un parc més amable. Sobretot, posen l'accent en el mobiliari (diuen que els bancs no tenen una mateixa estètica i n'hi ha de malmesos) i en la il·luminació. Però la regidora socialista Maria Àngels Cedacers també hi afegeix, per exemple, que cal treure de la zona l'espai d'agility i construir un tancat perquè els propietaris de gossos puguin dur-los deslligats.



Modificar el pla d'usos

"La Devesa és un patrimoni de gran valor, i s'ha de convertir en un parc urbà net, atractiu i tranquil", subratlla el secretari de la plataforma, Joan Vila. I en aquest punt, tant l'entitat com el PSC i ERC asseguren que el primer pas per trobar "consensos" ha de ser modificar el reglament d'usos –l'actual data del 2010- per concretar què s'hi permet i què no al parc urbà.

Aquí, els més exigents són els membres de la plataforma. El president de Salvem la Devesa, Jaume Santana, que es refereix a Madrenas no com a alcaldessa sinó com a "administradora", li retreu haver acumulat massa "promeses incomplertes" i permetre que es facin al parc "els usos que ella vol".

Per la seva banda, el secretari de Salvem la Devesa subratlla que cal treure de l'espai les activitats "agressives" que el malmeten i han acabat fent que el terra del parc hagi quedat "compactat i irregular". Esmenta explícitament les Fires de Sant Narcís, el mercat bisetmanal i el Festival Internacional del Circ, que comporten que hi hagi "tràilers entrant i sortint" de la zona.



Amatents amb els firaires

Tant el PSC com ERC i la plataforma asseguren, a més, que aquest octubre estaran amatents per veure com es gestiona el campament dels firaires que porten les atraccions (perquè part de les seves caravanes encara ocuparan la Devesa). Cedacers i Esporrín diuen que aquí volen donar "un vot de confiança a l'equip de govern" però no amaguen que estan recelosos.

Salvem la Devesa, per la seva banda, en desconfia obertament. Vila diu que el campament és un "cas flagrant" i critica que s'hagin arribat a trobar aigües negres al parc i electrodomèstics abandonats quan els firaires el desmunten.



Treure el Pla Especial dels "llimbs"

Per últim, tant els dos grups municipals com la plataforma reclamen a l'alcaldessa que tregui del calaix el document del Pla Especial. Joan Vila diu que estan "desencisats" amb Madrenas, perquè d'ençà que va anunciar que aturava el pla –ara fa un any i mig- "ningú" de l'equip de govern s'ha posat en contacte amb ells per demanar-los quina visió tenien sobre el futur de la Devesa.

Per això, el PSC, ERC i Salvem la Devesa asseguren que el Pla Especial de la Devesa "no pot dormir eternament". I per això demanen a JxCat que, si no vol tirar-lo endavant, en declari la caducitat. O que sinó, continuï tramitant-lo perquè s'aprovi definitivament, malgrat que la plataforma creu que el document "no resol els problemes" que té el parc urbà.

"En comptes de plantejar un pla faraònic, amb inversions que pujaven a 30 MEUR, nosaltres creiem que és més important fer accions puntuals i més modestes perquè la Devesa s'obri a la ciutadania i sigui l'espai que volem", diu Joan Vila. I com a exemples, posa les millores en mobiliari urbà, en enllumenat i la modificació del reglament d'usos.