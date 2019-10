Lladres «escaladors» roben en dues cases de Montjuïc en una nit

Els lladres «escaladors» han actuat en almenys dues cases de Montjuïc de Girona i ho han fet en un sol vespre. A banda, veïns de la zona també denuncien que la mateixa tarda va haver-hi dos intents més per entrar en dos altres immobles de la zona.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona estan investigant els robatoris i consideren, en almenys les cases on es van cometre les sostraccions, que hi ha al darrere el mateix grup de lladres. Al carrer d'Àngel Bivern de Montjuïc van entrar a robar en dues cases aquest dimarts, 1 d'octubre, pels volts de quarts de deu de la nit.

En el primer dels casos, ajudats d'una escala, els lladres van aconseguir accedir fins a la segona planta de la casa i van entrar en una de les estances fent palanca en una de les finestres. A dins ho van remenar tot i van robar diners i joies.

A l'altre habitatge del mateix carrer, els lladres van utilitzar el mateix modus operandi. En aquest cas, van aconseguir pujar fins a la segona planta de la casa, també ajudats per una escala, i van entrar per la cuina a dins de l'habitatge fent palanca. Quan hi van arribar, els veïns van trobar que els ho havien mogut tot de lloc i també els van robar objectes de valor.

En paral·lel, aquella mateixa tarda i vespre, segons asseguren veïns de la zona, es va haver d'alertar la policia per dos intents més de robatoris en cases. En aquests casos, però, els lladres no van poder accedir als habitatges, ja que en un dels casos, almenys, va sonar l'alarma i això va fer fugir els delinqüents. Els Mossos d'Esquadra tenen una investigació oberta pels fets i s'apunta que el grup de lladres estaria format per tres homes. De moment, en tancar l'edició, no se'ls havia detingut.

Al barri de Montjuïc de la ciutat de Girona, veïns de la zona han demanat en més d'una ocasió a l'Ajuntament que col·loqui càmeres de videovigilància. Sense anar més lluny, aquest mes d'agost passat, veïns del barri van escollir -entre els cinc projectes presentats- proposar a l'Ajuntament la instal·lació de càmeres de seguretat. Ho van fer a través de la nova convocatòria municipal de pressupostos participats.