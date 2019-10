A judici per un delicte lleu d'injúries els tres activistes de l'Espai Antiracista denunciats per PxC de Salt

El proper dimarts 15 d'octubre és la data fixada pel judici contra tres activistes de l'Espai Antiracista de Salt i Girona acusats d'un delicte lleu d'injúries. La denúncia la va interposar el partit PxC de Salt (ara Vox), que assegurava que els encausats "boicotejaven sistemàticament" actes en els quals participava el membre de la formació d'ultradreta Sergio Concepción. En concret, una de les denúncies té a veure amb una concentració el 20 de març de 2017, on l'entitat protestava contra la convocatòria de PxC de Salt en la que s'exhibia una pancarta on es podia llegir 'Per un poble més segur'. Els activistes ja van declarar com a investigats el passat mes de juny i ara hauran d'anar a judici. Des de l'Espai Antiracista ja han convocat una concentració de suport a les persones encausades a les portes dels Jutjats de Girona dimarts a les 12 del migdia.