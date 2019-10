Els naturalistes de Girona extreuen multitud d'algues invasores de l'Onyar

Voluntaris i membres de l'Associació de Naturalistes de Girona (ANG) han participat aquest dissabte al matí en una nova jornada del denominat projecte «Rius» (iniciativa de l'Associació Hàbitats que vol estimular la participació activa de la societat en la conservació dels rius) i que serveix per avaluar l'estat de la fauna i flora de l'Onyar en el tram que passa per Girona i han aprofitat per extreure grans quantitats d'una alga invasora que rep el nom de Ludwigia peploides.

Aquesta planta, provoca la reducció de l'oxigen allà on creix i ofega la vegetació natural. Ha arribat als rius gironins, probablement, procedent dels aquaris domèstics. Està colonitzant parts de l'Onyar i del Ter i d'altres conques. Una de les poques maneres de combatre-hi és amb l'extracció manual i s'ha d'anar fent consecutivament per anar-ne reduint la seva presència. Si queda un petit branquilló o una petita fulla pot anar riu avall i tornar a colonitzar i seguir expandint-se, segons ha explicat un dels membres de l'entitat naturalista, Adrià Compte. En molt pocs minuts, els activistes han omplert tres bosses d'escombraries de tamany industrial. Al final, han estat moltes més.

En els anteriors mostrejos, l'Associació ja havia explicat que el riu ofereix un estat ecològic «deficient» amb una alta presència de matèria orgànica, baixa densitat d'espècies, prèsencia d'espècies invasores i una gran quantitat de deixalles.

Per exemple, Compte ha explicat que havien trobat moltes gambússies, un peix americà introduït en el seu moment per lluitar contra els mosquits. El fet que hi siguin, ha provocat que hi hagi pocs macroinvertebrats. Només s'ha trobat alguna larva de libèl·lula.

En canvi, la presència d'ocells és bastant destacada. A banda dels tradicionals ànecs collverd, i gavians, van albirar un blauet, diverses polles d'aigua i una cuereta torrentera. I han sentit un rossinyol bord, habitual de la zona, un pit-roig, i diverses gralles.



Moltes deixalles

Els voluntaris també han aprofitat la baixada al riu, per extreure moltes deixalles. En tractar-se d'un tram fluvial enmig d'una ciutat, amb ponts molt transitats per vianants, els membres de l'entitat han trobat amb moltes palletes de plàstic, culleres de menjar gelats, pals de remenar cafès i objectes que provenen de depuradores com compreses i tovalloletes higièniques que la gent segueix llançant al lavabo, malgrat les múltiples campanyes perquè no es llencin a les escombraries.

L'objectiu de la jornada, a més de recollir dades de l'estat ecològic de l'Onyar, per al projecte «Rius», era sensibilitzar de la importància dels rius i la necessitat de tenir-ne cura. «Volem que la gent ens vegi i pregunti què fem i per què ho fem», va concloure Compte.