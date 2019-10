Veïns del carrer Eiximenis es queixen de les molèsties dels clients d'una discoteca

Un grup de veïns del carrer Eiximenis, al barri del Mercadal de Girona, estan farts de partir les molèsties que generen els clients d'una discoteca que hi ha al carrer. Asseguren que hi ha crits fins a les sis del matí i sorolls i que l'endemà el carrer apareix sovint amb llaunes, ampolles de vidre trencades, vomitades i orins. Afirmen que han escrit «multitud» de vegades a l'Ajuntament i que han trucat a la Policia Municipal però que el problema persisteix. Els efectes s'agreugen en el punt on hi ha una galeria que provoca ressó.

Un dels veïns afecats és Xavier Nicolazzi. Explica que quan truca a la policia, arriba molt més tard de la trucada i que els qui fan soroll, en veure els agents, deixen de fer actes incívics. Afirma que s'està plantejant marxar del pis perquè les molèsties són totes les nits de dijous a dissabte. En aquest sentit, explica que hi ha altres persones que ja han marxat i que els nous inquilins solen ser estudiants.

En ocasions, alguns veïns han perdut la paciència i han llançat galledes d'aigua o ous contra els clients del local. Nicolazzi no creu que aquesta hagi de ser la solució, però no descarta algun tipus de mobilització veïnal cansat que el consistori gironí no li faci cas.

Aquests veïns del carrer eiximenis se sumen als dels carrer Figuerols i Bonastruc de Porta que fa unes dies van queixar-se que fa vuit anys que pateixen les molèsties causades pels clients de diferents locals d'oci nocturn de la zona. Nicolazzi explica que, de fet, tot plegat forma part de la ruta nocturna dels joves. Uns comencen al carrer Figuerola i acaben a l'Eiximenis i altres comencen al carrer Eiximenis i acaben a Figuerola.

En aquest cas, l'associació es va reunir el 2011 amb l'Ajuntament per tal de trobar una solució a aquesta problemàtica. Vuit anys després, afirmen que estan exactament igual que abans i que les mesures no han repercutit en millores», afirma.



Els jardins de Pedret

Hi ha altres queixes en altres punts de la ciutat, vinculats a l'oci nocturn. Per exemple, a la zona dels jardins de Pedret. Allà, novament de dijous a dissabte, hi ha grups de joves que s'ajunten i, en aquest cas, es preparen per anar als locals d'oci nocturn. Els veïns expliquen que hi beuen alcohol i deixen les llaunes i les ampolles i també mengen entrepans i hi deixen els papers tirats per terra. Cada matí del cap de setmana hi ha restes d'aquestes reunions prèvies a la festa.