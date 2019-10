Unes obres al carrer Ciutadans col·lapsen de cotxes la plaça del Vi de Girona

Unes obres al carrer Ciutadans van col·lapsar de cotxes la plaça del Vi de Girona el passat divendres. Per les xarxes socials circula una imatge on es poden veure una quinzena de vehicles davant de l'Ajuntament de Girona. Un tuit del compte Girona Ja No Mola ironitzava si hi havia un nou aparcament a la cèntrica plaça del Barri Vell.

Segons han explicat fonts municipals, el col·lapse de cotxes es va produir a causa d'unes obres al carrer Ciutadans. La via va estar tallada el divendres des de les dotze fins a 2/4 de tres del migdia perquè els operaris estaven arreglant els llambordins de la calçada. Això va provocar que molts cotxes no poguessin passar pel carrer i haguessin de fer mitja volta, situació que va provocar un petit col·lapse a la plaça.