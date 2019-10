El PSC reclama que Girona posi fil a l'agulla per redactar una Ordenança d'Olors. Els socialistes gironins presentaran al proper ple del dia 14 d'octubre una moció perquè l'equip de govern engegui la preparació d'aquesta normativa i que s'aprovi abans d'un any amb consens entre l'equip de govern i tots els grups municipals. En la mateixa moció es preveu "establir un període de transició de sis mesos per tal que les indústries i empreses de Girona es puguin adaptar a l'ordenança d'Olors de l'Ajuntament".

El document també proposa "iniciar les accions necessàries per fer un seguiment de les activitats que són generadores d'emissions de gasos a l'atmosfera i, en especial, portar-ho a terme al barri de Pont Major, a on hi ha hagut problemes d'aquests tipus denunciats pels seus veïns des de fa molt de temps". Precisament, en aquesta moció, el PSC recorda que l'Ajuntament, "tant pel seu compromís per donar solucions a problemes concrets de la ciutadania que viu en zona urbana, com pel seu paper de lideratge en l'àrea urbana, té el deure de regular les conseqüències d'activitats que des de fa temps han provocat malestar, queixes i accions públiques al barri de Pont Major i al municipi de Sarrià de Ter". Els socialistes es refereixen a les males olors que provoca la fàbrica Hinojosa.

En la moció, el PSC explica que "l'olor és un element que cada vegada s'analitza més en diferents països europeus a causa de les molèsties i greuges que pot ocasionar" i recorda que està demostrat que l'exposició freqüent a les males olors de l'atmosfera redueix la qualitat de vida i pot accelerar l'aparició de trastorns patològics. La moció també recull que les olors es poden desprendre de reaccions químiques de descomposició, instal·lacions industrials, depuradores d'aigua, tractament de residus, eliminació de despulles animals o indústries químiques, entre altres; i explica que les substàncies que provoquen les olors poden quedar en ocasions per sota del límit de la detecció analítica, tot que sí existeixen "mesures olfactomètriques". D'altra banda, també existeixen "diferents tipus de mesures correctores en base a diverses tècniques (tèrmiques, físico-químiques i biològiques) per a la reducció efectiva d'emissions d'olors".

A la moció, el PSC considera que "la falta d'una legislació específica que reguli les concentracions en emissions de compostos a l'atmosfera fa més necessari que hi hagi una regulació per part dels ajuntaments". Així mateix, també posa l'èmfasi en la prevenció. "El control periòdic d'un focus generador d'olor és important, en tant que permet la identificació de concentracions significatives de compostos tòxics", explica. "La manca d'una base de dades dels compostos emesos a l'atmosfera pels diferents focus emissors fa encara més necessari disposar de tècniques d'identificació que en permetin la quantificació i l'anàlisi", afegeix.

L'Ordenança d'Olors inclouria l'objecte, les finalitats i l'àmbit d'aplicació. A més detallaria també els deures respecte a la prevenció, el control i la inspecció i determinaria els nivells autoritzats d'emissió i d'immissió -nivell del contaminant en cada punt del territori- així com les infraccions objecte de sancions.