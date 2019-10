La Catosfera aborda la conjunció entre comunicació i Internet a les sèries, l'humor i l'art visual

La Catosfera, el cicle de debats al voltant d'Internet i la comunicació a Catalunya, s'obre aquest 2019 als més petits i abordarà la conjunció entre comunicació i xarxa en àmbits com les sèries, l'humor o l'art visual. L'onzena edició –i cinquena que se celebra a Girona- compta aquest any amb un nou espai: la Catosfera Nins. Adreçat a nens i joves, s'hi faran tallers sobre robòtica, programació o creació de webs exprés. Les jornades, que se celebraran entre els dies 17 i 19 d'octubre, inclouen un programa divers que posarà el focus en àmbits com el tractament de l'actualitat en clau d'humor, l'auge de les sèries per Internet, l'art visual, el posicionament en motors de recerca (SEO) o la qualitat periodística a l'era del 'clickbait'. L'humorista Peyu, els periodistes Jair Domínguez, Ferran Casas i Mariona Dinarès, el director d''El Jueves' Guille Martínez-Vela o l'actor Pau Vinyals són alguns dels convidats d'aquesta edició.

Concebut com el punt de trobada de la Internet catalana, la Catosfera arriba aquest 2019 a l'onzena edició. Entre els dies 17 i 19 d'octubre, la ciutat de Girona, per cinquè any consecutiu, acollirà el cicle de debats i xerrades sobre les novetats tecnològiques, del món d'Internet i de la comunicació a Catalunya. Se celebraran a l'Auditori Josep Irla, però aquest any, per primer cop, la Catosfera també s'estendrà fins a la plaça Salvador Espriu.

Aquí, el dissabte s'hi celebrarà la Catosfera Nins, una proposta que neix per apropar les noves tecnologies i el seu bon ús als infants i les seves famílies. Hi haurà un taller de robòtica amb peces LEGO, un sobre programació, un de creació de webs exprés o un altre sobre ciberseguretat.

La jornada s'adreça a nens i adolescents d'entre 6 i 16 anys. El director de la Catosfera, Joan Camp, assegura que l'objectiu és que "Internet no només es quedi en una sala tancada" –en referència a les xerrades i debats- "sinó que també sigui de tota la família".

La Catosfera s'inaugurarà oficialment el dia 18, però abans ja haurà escalfat motors amb la Catosfera.edu (que tindrà lloc els matins de dijous i divendres). Aquesta proposta s'adreça als estudiants d'instituts de Girona.

Aquí, els adolescents podran explorar com els llenguatges de computació creen sons i melodies, fins a acabar creant una peça inèdita ells mateixos de la mà de Josep Maria Ganyet, Quico Domingo, Jordi Tarrida i Joel Artigas. A més, també podran parlar sobre ciberseguretat i ciberbullying amb l'advocat Ramón Arnó i la mosso d'esquadra Sònia Alcarria, o bé assistir a l'emissió en directe del programa 'Popap' de Catalunya Ràdio presentat per Mariola Dinarès.



Humor, sèries i art visual

La taula rodona que inaugurarà oficialment la Catosfera serà la que es titula 'Informar des de l'humor. Els límits de l'humor a la xarxa', on intervindran el periodista i guionista Jair Domínguez, l'humorista Peyu, la periodista Elisenda Carod i el director de la revista satírica 'El Jueves' Guille Martínez-Vela. La moderarà la periodista Mariola Dinarès.

El dia abans, però, ja se'n farà una altra, que reflexionarà sobre el paper del periodisme en una època on es primen els clics i els consums. Els participants reflexionaran sobre on queda la qualitat de la informació davant la quantitat i l'allau de notícies que es generen a la xarxa. Hi prendran part Cristina Clopés, Magda Gregori, Jordi Hernández i Marc Estarriola. Qui moderarà serà el subdirector de Nació Digital Ferran Casas.

Dissabte, l'auditori Josep Irla acollirà el SEODay, un matí de xerrades sobre diferents estratègies de posicionament en motors de recerca (els coneguts com a SEO). Hi participaran professionals de l'àmbit com Marc Cruells, Eduardo Garolera, Annabel Teixidor i Àngel Ayach.

Per últim, la Catosfera es tancarà amb la taula rodona 'Sèries: el nou format estrella?'. Aquí, l'actor Pau Vinyals, els directors del festival Serielizados Víctor Sala i Betu Martínez i el cap de redacció i programació de Filmin Joan Sala debatran sobre com el 'boom' del consum de sèries per Internet pot afectar aquest format televisiu.

Nascuda a partir d'una trobada de bloguers l'any 2008, la Catosfera l'organitza l'associació que porta el mateix nom i compta amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya. Precisament, durant la presentació, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha destacat que acollir la trobada "ajuda a construir una ciutat més tecnològica" i fa veure a la ciutadania "la importància de pujar al tren de la digitalització".