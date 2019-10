Una fuita d'aigua inunda una aula de l'escola Pericot de Girona i els nens fan classe al pati

Una fuita d'aigua en un lavabo de l'escola Pericot de Girona va provocar el caos aquest dilluns al centre. L'equip directiu, d'acord amb Departament d'Educació, va demanar als pares dels alumnes de P3 que no portessin els seus fills a classe perquè hi havia alguns espais negats. «Avís important! Avui hi ha hagut una fuita d'aigua a la planta d'infantil. Serà impossible fer classes, per això us demanen que si és possible no porteu els alumnes d'infantil a l'escola», exclamava el perfil oficial de l'escola a Instagram.

Els professors van haver de treure els mobles a l'exterior perquè estaven molls, perquè no quedessin malmesos i perquè s'assequessin. La fuita va provocar que es trenquessin les plaques del sostre i van afectar algunes aules i el passadís. Alguns pares i mares però, van acabar portant els nens i nenes al col·legi i un grup va acabar fent classe al pati.

Quan el conserge de l'escola Pericot va obrir l'equipament educatiu de Montilivi no sabia que es trobaria amb tot un passadís ple d'aigua i una aula negada. Va ser llavors quan es va activar tot.

L'Ajuntament, segons ha explicat la regidora d'Educació, Eva Palau, va actuar d'urgència i d'immediat i al migdia ja va deixar-ho tot a punt per si a la tarda es decidia utilitzar l'aula que havia quedat més afectada.

Eva Palau ha indicat que s'està fent una avaluació per reparar-ho tot. La regidora ha detallat que la fuita probablement es va orirginar ja divendres a la tarda o odssiabte al matí i que l'aigua va estar rajant moltes hores i per això va acabar malmeten les plaques del sostre, que van cedir i provovar que l'aigua anés caient a terra. Si hagués estat el diumenge al vespre o dilluns al matí, l'afectació hauria estat menor.

Arran d'aquest incident, el regidor de Guanyem Girona Pere Albertí ha lamentat els desperfectes d'una escola que fa només sis anys que es va estrenar: «És necessària una revisió a fons de l'estat de les instal·lacions perquè ens hi juguem la seguretat de les criatures.»

En aquest sentit, Albertí ha reivindicat la moció que la seva formació presentarà al proper ple municipal i on es demana activar el Pla de Manteniment d'Escoles amb el compromís pressupostari corresponent i una calendarització.