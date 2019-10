Madrenas demana a la Junta Electoral que posi «per escrit» que prohibeix la pancarta «Llibertat d'expressió»

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha carregat contra l'ordre de la Junta Electoral de Zona (JEZ) que obliga l'Ajuntament a despenjar la pancarta en suport dels presos independentistes. Madrenas critica que l'ordre es refereixi de manera genèrica a "símbols i pancartes" i entén que, mentre duri el procés electoral, no pot penjar res a la façana del consistori. Per a l'alcaldessa, això suposa una "clara regressió de drets fonamentals", focalitzada amb l'independentisme, que l'Estat està "cuinant a foc lent". Madrenas acatarà l'ordre de la JEZ i retirarà la pancarta, però també avança que no es quedarà de braços plegats. Per això, presentarà recurs davant la Junta Electoral, demanant-li explícitament que posi "per escrit" que també prohibeix la pancarta amb el lema 'Llibertat d'expressió'. "Vull que em digui si reivindicar-la també és fer un acte il·lícit, i arribarem fins allà on calgui per defensar aquest dret", ha subratllat.