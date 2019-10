La Intersindical-CSC desplega la pancarta en suport dels presos que la JEZ havia ordenat retirar

La Intersindicat-CSC ha desplegat de nou la pancarta de 'Llibertat presos polítics' que s'ha retirat a primera hora d'aquest matí del balcó de la façana de l'Ajuntament de Girona. El consistori havia acatat l'ordre de la Junta Electoral de Zona (JEZ). Al cap d'una estona i per iniciativa ciutadana, se n'ha penjat una altra de punta a punta a la plaça del Vi de Girona, just davant del consistori, amb les paraules 'Llibertat presos polítics i exiliats'. Al migdia, la secció sindical de la Intersindical-CSC que representa als treballadors del consistori han decidit desplegar de nou la que s'havia retirat com a protesta durant deu minuts a peu de carrer. El seu portaveu ha explicat que han volgut "agafar el relleu" i ha anunciat que repetiran el gest cada migdia dels dies laborables fins al 8 de novembre, l'últim divendres abans de les eleccions.

"Érem partidaris de no retirar la pancarta, senzillament fer desobediència; hi ha polèmica o guerra (de banderes) qui la vol veure", ha afegit Xavier Jubert, membre i portaveu de la secció sindical de la Intersindical-CSC a l'Ajuntament de Girona. Aquest sindicat, amb dotze delegats, és el que té major representació al consistori que compta amb un total de 34 delegats.