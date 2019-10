Pengen la pancarta en suport dels presos davant de l'ajuntament de Girona

La pancarta en suport dels presos independentistes que penjava a la façana de l'ajuntament de Girona ha canviat d'ubicació. Concretament, uns metres més endavant però, en aquest cas, el cartell ara se subjecta als edificis annexos i propers al consistori. D'una banda s'agafa de l'edifici que pertany al Bisbat de Girona i de l'altra, d'una finca particular. Una grua s'ha encarregat de penjar la pancarta a quarts d'onze del matí i aquesta ara sembla flotar al bell mig de la plaça del Vi.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, ja va dir ahir que despenjaria la pancarta i que confiava que la ciutadania trobaria altres mètodes per reivindicar la llibertat dels presos independentistes.

La Intersindical-CSC pren el relleu

Tot i que la pancarta amb el lema 'Llibertat presos polítics' ja no pengi del balcó del consistori, es continuarà desplegant cada dia. Els membres de la Intersindical-CSC a l'Ajuntament ja van anunciar que agafaven "el relleu" i que, cada migdia, entre les 12:00 i les 12:10, l'exhibirien al davant de la porta principal.

En paral·lel, l'alcaldessa de Girona també va dir que no es quedaria de braços plegats després de rebre l'ordre de la JEZ. Sobretot, perquè l'escrit es referia de manera genèrica a "símbols i pancartes" a l'hora de manar que es retiressin.

L'alcaldessa de Girona entén que, mentre duri el procés electoral, no pot penjar res a la façana del consistori. Tampoc la pancarta amb el lema 'Llibertat d'expressió' que s'hi va posar abans de les generals del 28-A, i que va estar-se al balcó fins després de les municipals. Per això, Madrenas ja va avançar que presentaria un recurs davant la Junta Electoral demanant-li explícitament posar "per escrit" que també prohibeix el cartell a favor de la llibertat d'expressió.

Retirada a primera hora del matí

La pancarta en suport dels presos independentistes que l'Ajuntament de Girona havia de retirar per ordre de la Junta Electoral de Zona (JEZ) ha estat despenjada a primera hora del matí.

L'alcaldessa de Girona havia substituït en els passats comicis la lona a favor dels presos per una altra amb el lema 'Llibertat d'expressió', però en aquesta ocasió es prohibeix durant el període electoral penjar a la façana de l'ajuntament qualsevol mena de pancarta o símbol.

Una fórmula utiltzada sense èxit a Berga

La fórmula no és nova. La Junta Electoral va obligar l'abril passat l'ajuntament de Berga a retirar de la façana de l'ajuntament la pancarta «Llibertat presos polítics». Des del consistori, el que es va fer és, d'acord amb els veïns d'edificis veïns, que la pancarta se subjectés dels seus balcons, i no del de l'ajuntament. La Junta Electoral va determinar que «l'efecte òptic i la visió coincidien amb la part frontal» de la façana del consistori i els Mossos d'Esquadra van retirar la pancarta.