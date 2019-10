Convoquen una concentració a Sta. Eugènia i Can Gibert «per un barri més segur»

Un grup de veïns de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla de Girona ha convocat una concentració de protesta per reclamar «un barri més segur». La manifestació s'ha previst per al migdia del 20 d'octubre a la plaça Fidel Aguilar. Els convocants exposen que no tenen problemes «pel color de pell ni per la religió de cada un», sinó que el que pateixen és «un problema de seguretat ciutadana, tots plegats», en un punt que ha estat un territori «de cohesió des de fa 50 anys».

Els convocants, que es desvinculen de les associacions de veïns dels dos barris, afirmen que hi ha hagut «una degradació» en la seguretat a la zona en els últims anys i posen de manifest que la crisi ecònomica ha tingut «major incidència en els barris treballadors com els nostres». En aquest sentit, requereixen una «major acció» tant preventivament com amb actuacions. I reclamen «estratègies actives d'ocupació, especialment en aquells sectors més perjudicats, com ara joves i majors de 55 anys», i «accions destinades a lluitar contra l'absentisme escolar, polítiques actives d'inserció i de lluita contra l'exclusió».

Asseguren que no és «res que no puguem tenir de les nostres administracions» i que es tracta d'una «problemàtica general que s'ha d'abordar de forma integral» (des de l'àmbit educatiu, com d'ocupació o cohesió) però també amb mesures «d'actuació en seguretat més efectives».

Tenen previst fer públic un document on fan un seguit de dermandes. Entre d'altres, demanen una resposta «ràpida i efectiva» dels cossos de seguretat davant de les ocupacions d'habitatges i la «implicació de l'Ajuntament davant de la problemàtica dels pisos buits», per exemple, amb l'aplicaicó de mesures per afavorir el lloguer d'aquests pisos.

A més, reclamen l'obertura de la comissaria de la frontissa de Santa Eugènia, que recorden que va ser «una promesa electoral que no s'ha fet realitat». El mes de juliol, l'Ajuntament va comprar la masia de Can Burrassó i va indicar que espera poder poder fer els treballs per adequar l'edifici l'any vinent.

De la mateixa manera, demanen la implantació «d'un nombre d'efectius de policia i agents cívics pel barri, educadors als carrers i més activitats, especialment a les tardes, i a les nits, més vigilància». Una altra demanda és la «resposta àgil i immediata davant d'una trucada a la policia». Troben «inadmissible» que trucar a la policia sigui de pagament i que hagin d'estar massa estona donant dades i «facilitar» la tramitació de denúncies formulades per particulars i comerciants.

Altres peticions són la realitzaicó de més controls antidroga a les places i als exteriors dels centres d'ensenyament, més «pressió efectiva i continuada dels cossos policials» en bars i comerços que reiteradament són «focus de conflicte». Si convé, explosen que s'obrin expedients sancionadors per sorolls o incompliments d'horaris.

Finalment, aposten per la «implantació de càmeres en carrers i places». Es tracta d'una demanda que han fet altres barris i que l'Ajuntament està agrupant en un estudi per implantar un sistema de videovigilància a diferents barris de la ciutat. En els pressupostos participatius, associacions veïnals com la del Barri Vell o la del Grup Sant Daniel van votar-ho. També ho ha demanat l'associació de veïns de Palau-sacosta. L'Ajuntament ha assenyalat que n'anirà posant en diferents punts del terme municipal i que començarà per Montilivi, Puigvistós i Montjuïc.