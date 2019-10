Girona aixeca el primer bloc de pisos de fusta de la província

La ciutat de Girona ha posat la «primera fusta» de la construcció sostenible a la província. En el barri de Can Gibert del Pla s'està construint el que serà el primer bloc de pisos de fusta de la demarcació. Un nou tipus de construcció sense formigó ni acer que busca despertar consciències.

Les parets, el sostre, el terra... miris on miris només veus fusta en els 35 habitatges que formen aquest curiós bloc de pisos. L'edifici consta de cinc plantes més una planta baixa i un soterrani amb 35 places d'aparcament. Només es van necessitar sis setmanes per construir l'estructura d'aquest immoble.

Concretament, està situat a la cruïlla entre el carrer Tomàs Carreras Artau i el carrer Montnegre, al sector de Mas Masó. Una zona en desenvolupament on s'estan aixecant diferents edificis. Aquest, però, ha generat una gran expectació al barri. Els veïns es paren i observen bocabadats el bloc de pisos. Alguns fins i tot manifesten els seus dubtes. «Això es deu cremar molt de pressa, no és gaire segur», comenta en José Gutiérrez.

L'estructura del bloc està construïda amb panells de fusta laminada encreuada, un sistema de construcció en sec altament eficient en termes de precisió, velocitat i sostenibilitat. La construcció va a càrrec del grup Egoin, una empresa basca referent en aquest sistema a l'Estat espanyol.

L'edifici capta l'atenció per la seva fisonomia però també pels sorolls que desprèn. El so de la radial d'una obra convencional queda substituït en aquest cas pel so d'una serra que talla la fusta. I el so estrident de picar sobre metall o formigó queda substituït pel so tènue de manipular la fusta.

La curiositat, però, va més enllà del tipus de construcció. Un altre dels aspectes rellevants d'aquest edifici és que cada habitatge pot prendre la forma que vulgui donar-li el seu propietari. Sobre la taula hi ha la possibilitat d'encabir una, dues o tres habitacions dobles distribuïdes al voltant d'un nucli central: la cuina, el safareig i el bany. Gràcies a un sistema de panells corredissos, l'inquilí pot variar la distribució i mida dels espais segons les diferents necessitats al llarg del temps. Així ho explica Promocions Capdeferro, l'empresa promotora de l'obra.

El projecte respon a la necessitat de buscar nous models d'habitatge responsable que donin resposta al repte de fer front al canvi climàtic. El sector de la construcció és responsable del 40% de les emissions totals de CO2 a l'atmosfera i del 30% dels residus sòlids. Per això, la promotora de l'obra aposta per la utilització de la fusta en la construcció perquè és un material renovable que té un balanç d'emissions de CO2 positiu i genera pocs residus.

Paral·lelament aquest material també permet reduir la factura de la llum i el gas. La construcció d'una galeria a la façana sud permet preescalfar l'aire que condiciona els habitatges a l'hivern gràcies a un sistema de ventilació amb recuperadors de calor. A l'estiu actua de manera inversa mitjançant la captació de l'aire de la façana nord i el suport de ventiladors de sostre que generen corrent d'aire.

Aquest serà el primer edifici de fusta que es construeix a la província de Girona, segons fonts expertes consultades. Hi ha pocs edificis de fusta a Catalunya i cada vegada que se n'aixeca un crea una gran expectació. És el cas de Barcelona, Lleida o Manresa.

El més alt, a Barcelona

Curiosament, el més alt de l'Estat espanyol és el de la capital catalana. Està situat al barri de la Bordeta i té sis plantes, només una més que l'edifici de Girona, i està construït per la mateixa empresa: Egoin. Amb 25,5 metres d'altura, el projecte La Borda el conformen un total de 28 habitatges de protecció oficial construïts a l'antic recinte fabril de Can Batlló cedit per l'Ajuntament de Barcelona a la cooperativa La Borda.

Primer van ser les cases de fusta i ara sembla que arriba el moment dels blocs de pisos. Quedarà per veure si realment aquest és el futur de la construcció.