Rebenten una òptica de Salt a cop de tapa de claveguera i s'emporten ulleres

Robatori en una cèntrica òptica de Salt de matinada. Els lladres es van armar amb una tapa de clavegueram, van destrossar tota la vidriera de l'aparador i es van emportar més d'una trentena d'ulleres que estaven exposades al comerç i no van arribar a entrar al local. A l'incident hi van assistir tant la Policia Local de Salt com els Mossos d'Esquadra.

La investigació del robatori amb força, però, està a càrrec dels Mossos d'Esquadra, que estan intentant aclarir qui va perpetrar-lo. Els testimonis apunten a dos homes que haurien destrossat l'aparador d'aquest establiment que es troba al carrer d'Àngel Guimerà pels volts de tres quarts de tres de la matinada.

Els lladres no van aconseguir accedir a dins del local i només es van emportar el material que van tenir a mà després de fer la destrossa als vidres. Aquest tipus de robatori amb un modus operandi similar que ja s'ha produït en alguna ocasió a les poblacions de Salt i la ciutat de Girona.

S'ha de dir que aquest robatori no és el primer que pateix aquest establiment comercial de Salt. El 2017 van produir-se uns fets similars però en aquest cas els lladres van rebentar a cop de roc l'aparador de l'òptica i van robar els diners de la caixa i ulleres. L'establiment pertany a una farmàcia que ja havia estat assaltada també feia un parell de mesos. El lladre llavors anava camuflat i tapat.