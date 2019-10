La Fundació Els Joncs acomiada el monitor detingut per abusos sexuals

La Fundació Els Joncs ha acomiadat el monitor detingut dilluns per abusos sexuals i ha anunciat que es personarà com a acusació particular en el cas. Des de l'ens, que gestiona el centre especial de treball de Sarrià de Ter (Gironès) on s'haurien produït els abusos, asseguren que quan van tenir coneixement dels fets van activar el protocol d'actuació per a aquests casos i que han obert una investigació interna. La fundació, a més, condemna els fets "mostrant una ferma i clara repulsa" i donant el "suport necessari" tant a les noies afectades com a les seves famílies, de qui demanen que se'n continuï preservant la intimitat. L'advocat de la fundació, Joan Benítez, ha explicat que les tres noies tenen entre 20 i 30 anys i que creuen no hi hauria més víctimes. El cas es va destapar aquest diumenge arran de la denúncia de les famílies. L'endemà, els Mossos d'Esquadra van anar al centre i van arrestar el monitor. L'home, que feia uns nou anys que hi treballava, va passar a disposició judicial dimecres i el jutge va ordenar el seu ingrés a presó.