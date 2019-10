Girona farà retirar l'amiant als promotors d'obres que afectin la carretera Barcelona

La retirada de l'amiant que hi ha a l'asfalt de la carretera Barcelona de Girona no es traurà en una macroactuació sinó que s'aniran aprofitant les actuacions puntuals que es vagin succeint a l'entorn del vial i que afectin la carretera. Una acció global comportaria moltes problemàtiques tant per la magnitud de l'acció com per a la mobilitat i trànsit de vehicles en un dels principals eixos viaris de la ciutat.

El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Lluís Martí, ha explicat que, per exemple, si el promotor d'una obra privada fa treballs en un àmbit que afecta la via pública, s'haurà d'encarregar de retirar l'asfalt i de fer-ho amb totes les garanties pert evitar cap risc per a la salut. Per exemple, davant de la plaça Salvador Dalí, on el centre comercial El Corte Inglés hi està fent obres, la mateixa empresa va estudiar el terreny i no va trobar traces d'amiant. Si l'hagués trobat però, hauria hagut d'encarregar-se de fer l'extracció de l'asfalt amb aquesta fibra.

A més a més, en cada actuació que es faci a l'entorn d'aquesta via, si ha d'afectar l'asfalt, es requerirà que es faci un estudi per determinar si hi ha aquest material. En concret, qualsevol acció s'haurà de coordinar amb el departament competent de seguretat i salut de la Generalitat i s'haurà de seguir un protocol especial. Entre les grans accions previstes o en marxa a tocar de la carretera Barcelona (que no tenen per què afectar directament a la via pública), a més de la d'El Corte Inglés hi ha la construcció de la Clínica Girona i la transformació de l'antiga fàbrica Simón en l'edifici de l'institut Ermessenda. També està previst, més tard o més d'hora, reurbanitzar la plaça d'Espanya i els accessos tant des del carrer Pierre Vilar com des de la carretera Barcelona. Encara, però, queden aspectes per definir.

Martí ha volgut deixar clar que tot i que hi ha constància de presència d'amiant a la carretera Barcelona, aquest no suposa cap perill si no hi ha cap actuació ja que està enterrat sota diverses capes d'asfalt.



En un 28% de la via

En els darrers anys hi ha hagut diversos estudis per avaluar l'existència d'aquesta fibra a la carretera Barcelona. El darrer es va fer al novembre de l'any passat amb l'extracció de 25 testimonis de diferents punts i es van analitzar 54 mostres al laboratori. Les dades van permetre detectar-ne la presència a la ronda de Ferran Puig i en el tram entre la plaça del Marquès de Camps i el carrer de Pau Vila i Dinarès. No se'n va trobar, en canvi, a la plaça del Marquès de Camps ni en el tram entre el carrer de Pau Vila i Dinarès i el final de la via, al límit amb Fornells de la Selva. En total, dels 4.563 metres lineals que es van analitzar, s'havia trobat amiant en un 28%, és a dir, en 1.270 metres. L'amiant es va trobar en diferents fondàries entre els tres i els tretze centímetres en funció del tram. En cap punt se'n va trobar a la capa d'asfalt de la superfície, pavimentat l'any 2009.

De fet, va ser amb aquest asfaltatge quan es va detectar l'amiant. L'empresa encarregada va extreure unes mostres de la que aleshores era capa superior de l'asfalt d'uns cinc centímetres de gruix i les va dur a analitzar. I els resultats van servir per alertar-ne de la presència. La zona on es va trobar amiant està situada entre la rotonda del final de l'avinguda Ferran Puig, i l'escola Cassià Costal. Es tracta d'un espai d'una mica més d'un quilòmetre de llargada.