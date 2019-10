El jutjat investiga el monitor de la Fundació Els Joncs de Sarrià per tres delictes d'agressió sexual

El jutjat d'instrucció 1 de Girona investiga per tres delictes d'agressió sexual el monitor del centre especial de treball de Sarrià de Ter (Gironès) detingut dilluns. Els Mossos d'Esquadra el van arrestar després que les famílies de tres noies discapacitades del centre presentessin denúncia aquest diumenge. Durant la seva compareixença judicial dimecres, el detingut es va acollir al seu dret a no declarar. La magistrada va acordar presó provisional comunicada i sense fiança. La Fundació Els Joncs que gestiona el centre ja ha anunciat l'acomiadament del professional i que es personarà com a acusació particular en els fets. A més, ha activat els protocols per a aquests casos i ha obert una investigació interna. Segons han informat, les noies que haurien patit les agressions tenen entre 20 i 30 anys i, de moment, es descarta que hi hagi més víctimes.