Girona programa 260 activitats i un matí d'atraccions en silenci

La programació de les Fires de Sant Narcís de Girona comptarà amb unes 260 activitats. Una de les principals novetats d'aquest any seran les denominades «Fires en silenci». Es tracta d'una iniciativa adreçada a infants amb necessitats especials i que permetrà que, durant el dimecres 30 d'octubre al matí, puguin gaudir de les atraccions de Fires d'una forma adaptada acústicament i lumínicament. La proposta l'havia fet el grup municipal de Ciutadans en favor de les persones amb trastorn de l'espectre autista (TEA).

Les activitats populars i familiars seran protagonistes, un any més, de les Fires. El pregó, amb els tradicionals balls de l'Àliga, dels capgrossos i dels gegants de Girona i el retrò de coets i l'anella de foc posterior, donarà el tret de sortida un any més a la festa major de la ciutat el 25 d'octubre.

La diada castellera (27 d'octubre), el correfoc (26 d'octubre), el sopar popular (28 d'octubre), les havaneres (29 d'octubre), la 38a trobada de gegants i bestiari de Girona (3 de novembre) o el castell de focs (3 de novembre) seran, de nou, algunes de les activitats més esperades. També el dia en què els carrers i places del Barri Vell i el Mercadal s'omplen de fires i mercats. Unes Fires que, per l'alcaldessa, Marta Madrenas, són «dies de celebració i de trobada amb amics i familiars».

En aquest sentit, cal destacar que aquest any els dos gegants de la ciutat, Anna Gironella i Carlemany, estrenaran vestits nous. «Coincidint amb el canvi d'indumentària, aquest any aprofitarem l'activitat del «Toc de rams» per retre homenatge a la Núria Berengueret i a l'Anna Breba, que són les modistes que van dissenyar i confeccionar els primers vestits dels gegants de Girona», ha explicat el regidor de Cultura, Dinamització del Territori i Joventut, Carles Ribas.

L'Ajuntament buscarà la implicació de tots els barris de la ciutat tornarà a ser un element central de les Fires. La nova edició de la Festa Major dels Quatre Rius, que incorporarà novetats com una gimcana matemàtica, fomentarà un any més la participació dels veïns i la competència sana de tots els sectors de Girona dividits per rius: Ter, Onyar, Güell i Galligants. Cada riu, corresponent a barris propers a cada riu, té el seu color. Entre les activitats puntuables també hi ha el concurs d'arrossos, la baixada d'andròmines o l'estirada de corda.

Pel que fa a les activitats infantils, es repetiran les atraccions sostenibles en dos barris –pista del carrer de Saragossa i plaça de Pere Calders– i s'han programat nous espectacles de carrer, com La llanterna màgica, que es podrà veure l'1 de novembre al passeig de Ramon Berenguer II, o L'oníric món de dins, una proposta de titelles que es podrà gaudir a la plaça de Santa Susanna el 2 de novembre.

Una novetat d'aquest any tindrà a veure amb les audicions de sardanes, ja que es traslladaran de la plaça de l'U d'Octubre del 2017 –on s'acostumaven a fer– fins a l'envelat de la plaça de Miquel de Palol. D'aquesta manera, s'evitaran possibles anul·lacions o canvis de lloc a última hora a causa de les condicions meteorològiques.



Vehicles a dins de la Devesa

Ribas també ha explicat que la gran majoria de vehicles dels firaires haurà d'aparcar a Domeny. Els que tinguin permís per entrar al parc de la Devesa hauran de superar els controls de personal de seguretat privada que hi haurà a diferents punt d'entrada al parc, una altra de les novetats de les Fires.