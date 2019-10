La Guàrdia Civil de Girona ha requisat el darrer any prop de 50.000 articles falsos per un valor de 4.000 euros

La Guàrdia Civil de Girona ha requisat el darrer any 48.552 articles falsificats, i que estan valorats en 4.000 euros al mercat. Aquesta xifra l'ha donat el cap del cos a Girona, Josep Antoni Esteve Folch, durant la celebració del Pilar que s'ha fet a la Comandància de la Guàrdia Civil a Girona. Esteve també ha explicat que han requisat 25.445 plantes de marihuana, el què suposa sis tones d'aquesta droga, així com dues més d'haixix. Pel que fa al blanqueig de capitals, els agents han intervingut 236.000 euros sense que qui els duia en donés justificació. En total i pels diferents delictes s'han acabat detenint 287 persones el darrer any, 68 de les quals en tres operacions conjuntes amb la Gendarmeria francesa.

En aquest sentit, el cap de la Guàrdia Civil ha destacat la "bona col·laboració" que hi ha entre els dos cossos i que es va mostrar en aquesta operació conjunta, que va permetre desmantellar tres importants organitzacions criminals relacionades amb el tràfic de drogues entre els dos països. Josep Antoni Esteve Folch també ha posat èmfasi en la detenció de deu persones que es dedicaven a fabricar cocaïna la setmana passada en una intervenció conjunta amb Vigilància Duanera.

En relació a les armes, els agents de la Benemèrita han aconseguit requisar una granada, 29 armes blanques, 20 armes de foc i mig miler de cartutxos. Per tot plegat, Esteve ha destacat la feina que fan els guàrdies civils destinats a Girona, i ha donat la benvinguda als nous agents. "Amb el pas del temps, veureu que les vostres incerteses es convertiran en satisfaccions", ha conclòs el cap del cos.